Останнім часом у багатьох школах батьки скаржаться на так звані "благодійні фонди", в які треба вносити кошти то на подарунок вчителю, то на додаткове харчування, то на ремонти тощо.

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Так, опитування від "Освіторії" показало, що майже 37% батьків стикались з вимаганням коштів у школах. Але є і ті, хто добровільно здає гроші на штори, лампи, ремонт гардеробу чи кабінетів, бо їм “для своєї дитини не шкода”.

А якщо ініціативні голови батьківських комітетів стикаються з відмовою інших батьків здати кошти – то соромлять їх у спільних чатах.

Тому юристка Новопечерської школи Євгенія Кузнєцова надала інструкцію, що робити батькам з поборами у школах та як відмовити на законних піставах.

Ситуація: просять здати гроші у "благодійний фонд"

У деяких державних школах досі діють «благодійні фонди». І часто батьків просять оплачувати важливі послуги – наприклад, за харчування в групі продовженого дня.

Наскільки законна діяльність "благодійних фондів" у школах? За словами юристки, батьки мають пам’ятати, що за законом держава забезпечує здобуття безкоштовної дошкільної, повної загальної середньої, професійної освіти відповідно до стандартів.

Також держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними), посібниками всіх учнів та вчителів. Тож, закон не передбачає наявності благодійних фондів при школах.



Школи не мають права вимагати гроші вд батьків учнів / Фото konkurent.ua

Чи можуть батьки вносити легітимні благодійні внески? Так, але батьки можуть їх вносити виключно до спеціально організованих благодійних фондів. Діяльність таких фондів регламентується законом.

Але школа за законом не може бути засновником такого фонду. А тому не може контролювати його роботу чи нести за неї відповідальність. Натомість заклади освіти, що отримують публічні кошти, а також їхні засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх коштів.

За словами юристки, якщо батьків просять здати кошти у благодійний фонд на харчування у групі продовженого дня то можна сміливо відмовлятись, адже це незаконно.

Оплата за харчування під час продовженого дня не може бути віднесена до благодійних внесків. Для оплати такого харчування має бути створений спеціальний рахунок, а не благодійні внески батьків. Для вирішення цього питання треба звертатися до районного управління освіти,

– заявила Євгенія Кузнєцова.

Підсумок: благодійні фонди при школах є незаконною діяльністю. Для цього школа повинна створити спеціальний рахунок у районному управлінні освіти.

Ситуація: просять здати гроші на підручники

Повторюємо, що держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками та посібниками учнів та вчителів. Це положення підтверджує рішення Конституційного Суду.

Окрім того, нещодавно був випадок, коли вчителька сказала учням зареєструватися на платному сайті для дистанційного навчання.

Юристка наголосила, що якщо платформа передбачена навчальною програмою школи, то ця платформа повинна сплачуватися державою, а не батьками. Адже, згідно із законом про освіту, держава забезпечує безоплатність освіти.

Ситуація: просять здати гроші на ремонт

Такі ситуації зустрічаються найчастіше – батьків добровільно-примусово просять допомогти школі чи класу.

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Але лише місцева влада відповідає за належні умови в школах, обладнання та ремонти. Будь-які роботи має проводити власник (територіальні громади в містах, областях). Тож, у школі не можуть вимагати від батьків якихось внесків на ремонт.

Ситуація: просять здати гроші на подарунки чи свято

Іноді у класі збирають гроші на подарунок класній керівниці чи на святкування для дітей на Новий рік. Юристка наголосила, що платити чи не платити на "подарунки" школи — це добровільна особиста справа батьків.

Але якщо кошти вимагають у примусовому порядку – то це вже справа Кримінального кодексу України.

Як боротися з поборами в школах

У випадках жорсткого тиску батьки можуть процитувати закон:

"Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи... карається:

штрафом від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

або арештом на строк від 3 до 6 місяців,

або позбавленням волі на строк від 2 до 4 років,

або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років".

Тож, якщо на вас чинять тиск, ви можете сміливо звертатися до органів прокуратури або поліції.

Євгенія Кузнєцова додала, що школам і батьківським комітетам фактично заборонено збирати готівку. Адже, згідно із законом, школа зобов’язана щорічно звітувати про фінансові надходження і витрати, а прозвітувати за готівку неможливо.

Отже, має бути перерахунок грошей на спецрахунок школи або як крайній випадок — на рахунок благодійної чи громадської організації, якщо така офіційно діє при школі.