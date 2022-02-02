У школі відмовляються визнати сертифікацію вчителя: чому це незаконно

Вчителі часто скаржаться освітньому омбудсмену через те, що у школі відмовляються визнати їх проходження сертифікації та не зараховують її як підвищення кваліфікації. Що в такому випадку робити педагогам – читайте у статті.

Закон України визначає, що успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації вчителям, а також є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії або педагогічного звання.

До теми Середня зарплата освітян росте швидше, ніж середня в країні, – Держстат

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов наголосив, що хоча ця норма чітко встановлює зобов’язання зараховувати успішну сертифікацію для присвоєння педагогу відповідної кваліфікації або звання, деякі атестаційні комісії трактують її на свій розсуд і грубо порушують права вчителів.

Як вчителеві присвоюють кваліфікацію за сертифікацію

Якщо вчитель успішно пройшов сертифікацію, йому видається сертифікат, який потрібно подавати атестаційній комісії, щоб вона присвоїла наступну кваліфікаційну категорію або педагогічне звання.

Натомість чинне типове положення про атестацію педагогів не передбачає процедури присвоєння кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання на підставі сертифікату без додаткового вивчення педагогічної діяльності працівника,

– сказав омбудсмен.

Частина атестаційних комісій без проблем присвоює вчителям кваліфікаційну категорію чи педагогічне звання на підставі сертифікату.

Проте інша частина комісій не вважає успішне проходження сертифікації достатньою підставою для присвоєння кваліфікації чи звання. Відтак вони грубо порушують права педагогів, незаконно змушуюючи вчителів додатково:

проводити відкриті уроки,

писати звіти,

витрачати час і сили на доведення того, що вже доведено процедурою сертифікації.

Позиція освітнього омбудсмена

Сергій Горбачов вважає абсолютно незаконними відмови атестаційних комісій виконувати вимогу закону про присвоєння кваліфікації. Також він вважає такі незаконні рішення доказом непрофесіоналізму членів цих атестаційних комісій.

Я вже неодноразово звертався до МОН із відповідними листами з пропозиціями для вирішення цієї колізії та за роз’ясненнями,

– заявив Горбачов.

Також він висловлював пропозицію до МОН розробити та винести на громадське обговорення новий проєкт Типового положення про атестацію педагогічних працівників, в якому б передбачалася процедура присвоєння кваліфікації або звання лише на підставі сертифікату.

У роз’ясненні МОН від 24 червня 2021 йдеться про те, що вже розроблено проєкт нової редакції Положення про атестацію педагогічних працівників. У вересні 2021 року Служба освітнього омбудсмена надала свої пропозиції до проєкту.

Як правильно діяти атестаційним комісіям

Це Положення вже пройшло громадське обговорення – і його можна ухвалювати. Ознайомитися з проєктом Положення можна за посиланням

У Мін’юсті наголосили, що якщо існують суперечності між актами, прийнятими різними органами, застосовується акт, прийнятий вищим органом, як такий, що має більшу юридичну силу. Саме тому норми Типового положення про атестацію вчителів застосовуються лише в тій частині, що не суперечить закону та Положенню про сертифікацію.

Тому, оскільки Положення про сертифікацію визначає, що успішна сертифікація передбачає присвоєння вчителю початкових класів наступної категорії, атестаційні комісії мають її присвоювати безумовно.

І робити це лише на підставі сертифікату, а не "вигадувати" для вчителів додаткові заходи з перевірки їх педагогічної діяльності чи вимагати додаткові документи, крім сертифікату,

– заявив Горбачов.

До слова, днями МОН опублікувало наказ про проведення сертифікації вчителів початкових класів у 2022 році. Так, відомо, що реєстрація на сертифікацію триватиме з 4 до 17 квітня. Що відомо про сертифікацію вчителів – читайте тут.