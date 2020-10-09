Експерти наголошують, що всі заклади освіти мають перейти на дистанційне навчання. Адже в Україні вже почала збільшуватися кількість хворих на коронавірус, масово хворіють учні, студенти та педагоги.

По всій Україні все частіше закриваються школи, а в столиці на дистанційне навчання перевели університет КНУ імені Тараса Шевченка, передає 24 канал.

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Тому в ефірі програми "Право на владу" голова комітету ВР з питань здоров’я нації, меддопомоги та медстрахування Михайло Радуцький заявив, що, зважаючи на значну кількість хворих, усі школи та університети необхідно відправити на онлайн-навчання.

За його словами, незабаром потрібно буде змінити постанову уряду від 22 липня 2020 року № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19", бо ВООЗ уже змінила критерії введення карантину та зонування.

Подібну думку раніше висловлювала лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська. В ефірі програми експертка зазначала, що всіх учнів варто перевести на онлайн-навчання, щоб запобігти перебігу стрімкого захворювання. "Я з самого початку була за дистанційне навчання. Наразі ми тільки на початку цього зростання", – додала вона.

А відома українська лікарка-дерматолог Ольга Богомолець також вважає, що для учнів та студентів, які часто є безсимптомними носіями хвороби, необхідно запровадити дистанційне навчання.

"10 тисяч інфікованих COVID-19 на день – це абсолютно реальна цифра найближчими днями та тижнями. Ціна, яка буде заплачена за безвідповідальність влади – тисячі життів, які ще сьогодні можна вберегти", – написала вона у фейсбуці.



До слова, станом на 9 жовтня загальна кількість виявлених інфікованих COVID-19 в Україні становить понад 250 тисяч. Лише за останню добу коронавірус діагностували у 5 804 українців.