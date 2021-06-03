У школі Тернополя 10-річний учень знепритомнів від удару вхідних дверей: в нього серйозні травми

У Тернополі на території школи знепритомнів 10-річний хлопчик. Учня вдарили двері, він отримав серйозні травми. Дитину госпіталізували до лікарні.

Генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайо Джус розповів, що інцидент трапився 2 червня на вулиці Шкільній.

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Шкільна медсестра пояснила, що хлопчика вдарили вхідні двері, від цього він знепритомнів. Медики, яких викликали до школи, забрали дитину до лікарні.

Учня з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та травма носа, після наданої медичної допомоги, госпіталізовано в обласну дитячу лікарню,

– повідомив Михайло Джус.



До слова, на Стрийщині під час шкільної екскурсії на водоспад загинув учень 6 класу однієї з львівських шкіл. Він підійшов занадто близько до водоспаду, але він послизнувся і впав у воду. Медики дитину не змогли врятувати.