Уже очевидно, що світ накриває друга хвиля COVID-19. Під час весняного спалаху всі країни вдалися до повного локдауну, що стосувався і закладів освіти: школярі навчалися дистанційно. В Україні повторювати цей досвід наразі не збираються. А як діють за кордоном?

Як у інших країнах проходить навчання в пандемію і що кажуть закордонні експерти про поширення COVID-19 у школах – у матеріалі сайту 24 каналу.

Що в Україні Освіта та COVID-19: чому не "закривають" школи і як вберегтися учням та вчителям

Швеція

Шведський уряд вперше з початку пандемії зробив крок до часткового закриття шкіл. Так, з 23 листопада загальноосвітні школи можуть частково встановити дистанційне навчання, але лише в тому випадку, якщо необхідна фізична дистанція в класах не може бути досягнута іншими методами.

Міністерка освіти Швеції Анна Екстрем зазначила, що дистанційне навчання повинно залишатися крайнім заходом. І він може стати актуальним для учнів 10-12 класів, якщо ситуація з поширенням вірусу погіршиться – щоб уникнути завеликої кількості учнів у приміщеннях. Тож шведів закликають проявити відповідальність, аби не довелося вдаватися до таких заходів.

За словами міністерки, учні втрачають мотивацію, навчаючись віддалено. Крім того, це складно дітям з незаможних сімей та тим, хто має особливі потреба.

Данія

У Данії, яка однією з перших почала відкривати навчальні заклади після весняного локдауну, наразі школи працюють з низкою заходів безпеки. Так, у класі учні повинні сидіти за столами на відстані не менше двох метрів, школярі повинні мити руки кожні дві години, а усі навчальні матеріали та обладнання дезінфікуються двічі на день.



У школах Данії запровадили серйозні заходи обережності / Фото Getty Images

У деяких школах встановили додаткові туалети та раковини. Щоб мінімізувати ризик зараження, багато закладів поскорочували кількість годин. Зараз навчання для школярів різних класів починається у різний час, заходять до закладів через кілька визначених входів. Батькам заборонено входити до приміщення школи.

Кожен, хто має хоч незначні симптоми, повинен залишатися вдома. Дітям та вчителям, які перебувають у групі підвищеного ризику через стан здоров’я, рекомендують не відвідувати школу. Крім того, уряд Данії попросив сім'ї залишати своїх дітей вдома, якщо хоча б один із батьків не працює.

Австрія

З 17 листопада до 4 грудня школи переходять на дистанційне навчання. Очні заняття продовжують відбуватися лише у спеціальних школах, однак у виняткових випадках керівництво закладу може дозволити учням не відвідувати уроки.

Італія

Італія поділена на кольорові карантинні зони, і регіони, які входять до "червоної" вводять обмеження для навчання: молодшим школярам дозволено відвідувати заклади, а старші змушені отримувати знання дистанційно.

У деяких регіонах проти навчання з дому протестують самі школярі. Зокрема, підлітки виходять на вулиці Турина з рожевими стільцями і складними столиками та слухають онлайн-уроки під поглядами допитливих перехожих.

"Мені не вистачає всього, що стосується школи: відвідувати очні заняття, дивитися вчителям в очі, а не через екран, перебувати зі своїми однокласниками", – розповіла журналістам 12-річна протестувальниця.



Школярі Турина протестують проти дистанційного навчання / Фото AFP

Німеччина

У країні школи залишаються відкритими. На двотижневу самоізоляцію відправляють лише ті класи, де хтось із учнів захворів.

Так, на карантин, за останніми даними, пішло уже понад 300 тис. школярів. У найбільш густонаселеному регіоні – Північний Рейн-Вестфалія – понад 550 шкіл зазнають заходів ізоляції (приблизно кожен десятий заклад).

Деякі школи вже експериментують з різними інструментами для цифрового навчання, готуючись до можливого локдауну. Наприклад, планують розпочинати день із "цифрового ранкового кола" – відеоконференції з вчителями та їх учнями, а поміж занять влаштовувати індивідуальні онлайн-зустрічі вчителя з учнем, щоб обговорити результати та проблеми. Також розглядають участь школярів у спільних проєктах через спеціальні додатки після уроків.

США

Тут ситуація не така однозначна. Оскільки кількість нових випадків на день у державі перевищує 100 000, низка великих міст переводять школи на дистанційний формат навчання. Наприклад, у Детройті це триватиме щонайменше до січня. Тоді як у таких штатах, як Флорида та Техас, школи – на ряду із більшістю підприємств – залишаються відкритими, незважаючи на високий рівень захворюваності.

Обраний президент Штатів Джо Байден назвав закриття шкіл "надзвичайною ситуацією в країні". Деякі члени його нещодавно призначеної робочої групи з COVID-19 обережно висловлюються за відновлення роботи шкіл, але лише з відповідними заходами пом'якшення, такими як тестування, відстеження контактів, соціальне дистанціювання та носіння масок. Важливо, щоб усі школи та населені пункти мали ресурси для цього. Позиція експертів: школи повинні працювати лише там, де контролюється вірус.



Низка штатів, не дивлячись на спалах хвороби, школи не закриває / Фото Getty Images

Польща

Польські старшокласники продовжують навчатися дистанційно до кінця листопада. Днями до них "приєдналися" й учні молодших класів.

Франція

Франція розпочала другий національний локдаун з п'ятниці 30 жовтня і триватиме він принаймні до кінця листопада. Школи залишаються відкритими, але дітям від шести років тепер доведеться носити у закладах маски.

Греція

Тут з 16 листопада школи та дитячі садочки закрили на тлі спалаху коронавірусу. Дистанційно навчатимуться учні до 27 листопада. При цьому, в уряді зазначили, що закривають заклади освіти не через велику кількість заражень у колективах, а для того, щоб "зменшити мобільність дорослих".



Повністю на дистанційне навчання перейшли лише кілька країн / Фото unsplash

Велика Британія

У країні на початку листопада також посилили карантин, однак, на відміну від весняного локдауну, школи та університети залишаються відкритими. Якщо хтось із учнів захворів, на 14-денне дистанційне навчання переводиться весь клас.

В уряді Великої Британії називають пріоритетним питання уникнення закриття шкіл навіть у випадку погіршення ситуації з пандемією.

Чехія

У Чехії з 18 листопада, після майже місячного дистанційного навчання, учні 1 та 2 класів повертаються до шкіл. Однак основною умовою залишається дотримання заходів обережності: весь час перебування у школі обов’язково потрібно носити маску, уроки фізкультури та музики проводити не будуть. Також повернулися до очних занять спеціалізовані школи.

Туреччина

Тут з 17 листопада всі школи перевели на онлайн-навчання до кінця року. Діти якраз перебували на проміжних канікулах, з яких уже, у кращому випадку, вийдуть у січні.

Чи є необхідність закривати школи?

Німецький дослідник у галузі освіти Андреас Шлейхер зазначає NPR, що, хоча школи в Європі спочатку були закриті через значні заходи обережності, "дослідження показали: якщо встановити соціальне дистанціювання, школа насправді є цілком безпечним середовищем".

За його словами, наука особливо виступає за відкриття початкових шкіл, де маленькі діти мають менше шансів розповсюдити хворобу і отримують менше користі від дистанційного навчання.

Крім того, наукові дослідження виявили, що більшість інфекцій заносяться до шкіл дорослими, а потім поширюються серед дітей

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За даними Springer Nature, дослідники підозрюють, що одна з причин, чому школи не є "гарячими точками" COVID-19, полягає в тому, що діти – особливо віком до 12-14 років – менш схильні до зараження, ніж дорослі. Тобто в центрі уваги повинні бути підлітки та вчителі, і їх особливо повинні стосуватися заходи, як, наприклад, носіння масок. У цьому випадку є сенс і переводити на дистанційне навчання учнів старших класів.

Vox своєю чергою наголошує на наслідках дистанційного навчання для самих школярів. Так, є вагомі докази того, що онлайн-уроків недостатньо для компенсації очних занять. Тобто діти все більше відстають, поки школи не відкриються повністю.

Також експерти видання зазначають: ми досі точно не знаємо напевно, скільки дітей, особливо молодшого віку, поширюють коронавірус. Нещодавнє дослідження Центрів контролю та профілактики захворювань показало, що у дітей 5-11 років менше шансів отримати та передати коронавірус. Або ж просто менше шансів розвинути значні симптоми, аби це показав тест – тож питання поки відкрите.