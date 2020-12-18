У школі у Конотопі до Нового року замість ялинки діти прикрасили будівельну драбину. Незвичний символ зимових свят встановили у шкільному холі.

Залізні сходинки прикрасили ялинковими іграшами. Про це повідомляють "Сумські дебати".

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Ніжки драбини обмотали святковим серпанком, а на верхівку встановили рідзвяний вінок.

Окрім того, приміщення школи діти оздобили різноманітною святковою атрибутикою. Зокрема, фігурками сніговиків та оленів. Родзинкою декору стали білі та червоні квіти.

Не обійшлося і без традиційних новорічних "цукерок" – їх виготовили з кольорової фольги.

Наразі невідомо, чи була новорічна драбина ініціативою дітей, чи таку ідею подав хтось із дорослих.

Фото викликало захват у мережі. Деякі люди пишуть, що із задоволенням використають таку ідею для оформлення власних домівок.