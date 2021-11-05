Дистанційка в Сумах
Таке рішення прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час позачергового засідання.
До теми У МОН не знають, коли школи повернуться до очного навчання
Директорка Департаменту освіти і науки ОДА Вікторія Гробова повідомила, що станом на 5 листопада в області хворіють 218 дітей і 277 педагогів.
Тому дистанційне навчання в місті вирішили продовжити. Додамо, що учнів 1 – 11 класів Сумської області навчаються в онлайн-режимі з 1 листопада. Дистанційка триватиме щонайменше до 14 листопада.
Дистанційка в Чернігові
Як повідомляє "Суспільне", таке рішення ухвалила міська комісія з питань ТЕБ та НС з огляду на стан захворюваності на COVID у Чернігові.
На дистанційку підуть учні 5-11 класів всіх шкіл Чернігова. Очно навчатимуться початкова школа, школа для дітей з вадами слуху та НРЦ, а також у звичному режимі працюватимуть дитсадки,
– йдеться у повідомленні.
Наразі дистанційне навчання для 1 – 11 класів запровадили у Києві, Херсонській, Львівській та Сумській областях. Проте у МОЗ запевняють, що навчання в червоних зонах має продовжуватися.
Де школи перейшли на дистанційку
- Київ – дистанційка для 1 – 11 класів до 8 листопада, ймовірно, її продовжать ще на тиждень.
- Львів – з 1 до 14 листопада учні 1 – 11 класів навчаються дистанційно.
- Івано-Франківськ – з 1 листопада учні 5 – 11 класів навчаються дистанційно.
- Хмельницький – там більшість шкіл навчається в онлайн-режимі.
- Чернігів – більшість шкіл області працюють дистанційно.
- Чернівці – школи з 1 до 14 листопада проводитимуть навчання дистанційно.
- Херсон – для школярів 1 – 11 класів міста дистанційне навчання продовжили до 6 листопада, щодо наступного тижня – поки невідомо.
- Дніпро – учнів 5 – 11 класів відправили на дистанційне навчання.
- Миколаїв – там учні 2 – 11 класів шкіл з 1 листопада навчаються дистанційно.
До слова, станом на 4 листопада одну дозу щеплення від COVID-19 вже отримали майже 92% вчителів. Водночас двома дозами вакциновано понад 474 тисяч працівників шкіл, а це 73,5%.
Зазначимо, що з 8 листопада вчителів, які відмовляються вакцинуватися від коронавірусу, будуть відстороняти від роботи. Але що робити тим педагогам, які поки мають лише одну дозу щеплення або нещодавно перехворіли на COVID-19 – читайте у статті.