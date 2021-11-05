Дистанційка в Сумах

Таке рішення прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час позачергового засідання.

До теми У МОН не знають, коли школи повернуться до очного навчання

Директорка Департаменту освіти і науки ОДА Вікторія Гробова повідомила, що станом на 5 листопада в області хворіють 218 дітей і 277 педагогів.

Тому дистанційне навчання в місті вирішили продовжити. Додамо, що учнів 1 – 11 класів Сумської області навчаються в онлайн-режимі з 1 листопада. Дистанційка триватиме щонайменше до 14 листопада.

Дистанційка в Чернігові

Як повідомляє "Суспільне", таке рішення ухвалила міська комісія з питань ТЕБ та НС з огляду на стан захворюваності на COVID у Чернігові.

На дистанційку підуть учні 5-11 класів всіх шкіл Чернігова. Очно навчатимуться початкова школа, школа для дітей з вадами слуху та НРЦ, а також у звичному режимі працюватимуть дитсадки,

– йдеться у повідомленні.

Наразі дистанційне навчання для 1 – 11 класів запровадили у Києві, Херсонській, Львівській та Сумській областях. Проте у МОЗ запевняють, що навчання в червоних зонах має продовжуватися.

Де школи перейшли на дистанційку

Київ – дистанційка для 1 – 11 класів до 8 листопада, ймовірно, її продовжать ще на тиждень.

– дистанційка для 1 – 11 класів до 8 листопада, ймовірно, її продовжать ще на тиждень. Львів – з 1 до 14 листопада учні 1 – 11 класів навчаються дистанційно.

– з 1 до 14 листопада учні 1 – 11 класів навчаються дистанційно. Івано-Франківськ – з 1 листопада учні 5 – 11 класів навчаються дистанційно.

– з 1 листопада учні 5 – 11 класів навчаються дистанційно. Хмельницький – там більшість шкіл навчається в онлайн-режимі.

– там більшість шкіл навчається в онлайн-режимі. Чернігів – більшість шкіл області працюють дистанційно.

– більшість шкіл області працюють дистанційно. Чернівці – школи з 1 до 14 листопада проводитимуть навчання дистанційно.

– школи з 1 до 14 листопада проводитимуть навчання дистанційно. Херсон – для школярів 1 – 11 класів міста дистанційне навчання продовжили до 6 листопада, щодо наступного тижня – поки невідомо.

– для школярів 1 – 11 класів міста дистанційне навчання продовжили до 6 листопада, щодо наступного тижня – поки невідомо. Дніпро – учнів 5 – 11 класів відправили на дистанційне навчання.

– учнів 5 – 11 класів відправили на дистанційне навчання. Миколаїв – там учні 2 – 11 класів шкіл з 1 листопада навчаються дистанційно.

До слова, станом на 4 листопада одну дозу щеплення від COVID-19 вже отримали майже 92% вчителів. Водночас двома дозами вакциновано понад 474 тисяч працівників шкіл, а це 73,5%.

Зазначимо, що з 8 листопада вчителів, які відмовляються вакцинуватися від коронавірусу, будуть відстороняти від роботи. Але що робити тим педагогам, які поки мають лише одну дозу щеплення або нещодавно перехворіли на COVID-19 – читайте у статті.