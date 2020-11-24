Дослідження показують, що під час пандемії вчителі працюють більше і відчувають професійне вигорання. А як почуваються учні під час дистанційного навчання та скільки дітей відвідують заняття – читайте у матеріалі.

У жовтні 2020 року некомерційна організація RAND провела опитування вчителів та директорів шкіл США щодо їхньої роботи під час пандемії, повідомляє видання "Освіторія".

Цікаво Ситуація з коронавірусом у Києві: скільки шкіл та садочків закрили на карантин

Як COVID-19 вплинув на школи у США

Більшість американських шкіл перейшли на дистанційне навчання ще весною 2020 року. Проте педагоги вважають, що якість викладання знизилась через це.

Так, 59% вчителів сказали, що тримали контакт із усіма чи більшістю своїх учнів, а 17% педагогів відповіли, що зовсім не давали зворотного зв’язку своїм підопічним щодо їхніх робіт.

Як сьогодні працюють американські школи? Більшість шкіл США сьогодні працюють у дистанційному або змішаному форматі.

Лише 33% шкіл навчають дітей повністю дистанційно, ще 47% шкіл працюють у змішаному форматі. А решта 20% директорів розповіли, що більшість їх учнів мають живі зустрічі із вчителями.

Як учні готуються до занять

66 % вчителів зізнаються, що цього року більшість учнів гірше підготовлені до уроків, ніж у попередні роки. Ще 27% педагогів написали, що їхня діти значно гірше володіють матеріалом, ніж раніше.

Окрім того, 59% вчителів написали, що виставляли учням оцінки упродовж всієї осені 2020 року.

Як вчителі проводили уроки? 55% сказали, що викладали новий матеріал учням, а 45% — що переважно вони з дітьми проходили повторення.

Як учні відвідують уроки та виконують завдання? Лише 69% учнів виконували усі або більшість завдань під час навчання у вересні-жовтні. 86 % учнів були присутні на уроках. Хоча показники відвідуваності дітей у школах із очним навчанням є вищим — 91%.



Учні у США навчаються за зміншаною або дистанційною формою / Фото gannett-cdn

Як почуваються вчителі на дистанційному викладанні

80% педагогів зізналися, що відчувають. Зокрема 57% вчителів написали, що працюють більше годин на тиждень під час COVID-19, ніж це було раніше, а 25% педагогів думають про те, щоб звільнитися.

Чого бракує вчителям та школам? Американські школи відчувають значний брак кваліфікованих вчителів для заміни через те, що багато педагогів хворіють на COVID-19. А вчителі на дистанційному навчанні скаржаться, що їм бракує підтримки від директорів школи та місцевих органів освіти.