Окрім того, Офіс освітнього омбудсмена ініціював зміни до законодавства про освіту, згідно якими місцеві органи влади будуть змушені оприлюднити інформацію про зміну шкільної мережі за півтора роки.

До теми Як навчатимуться учні в 10 – 11 класах: перспективи профільної освіти

Школи будуть змушені повідомляти батьків заздалегідь

Сергій Горбачов каже, що реорганізація освітньої мережі – це дуже болюча тема.

В Україні змінюють освітню мережу, тобто створюються профільні академічні ліцеї, гімназії, опорні заклади освіти, філії опорних закладів, і це викликає багато запитань від батьків та дітей, які можуть потерпати від таких дій.

Ми маємо з десяток звернень, коли у травні учням кажуть, що "у нас не буде 10 класу, йдіть куди хочетте". Так не робиться. Саме тому ми запропонували зміни до закону,

– сказав освітній омбудсмен.

За його словами, за цими нормами школи будуть повідомляти про зміну мережі не пізніше, ніж за півтора року до набуття ними чинності.

"Тобто якщо ми хочемо з вересня 2023 року зробити модернізацію мережі, ми маємо про це повідомити у березні 2022", – додав Горбачов.

Що робити батькам, якщо школа не бере учнів до 10 класу

До служби освітнього омбудсмена протягом 2020 року надійшло 82 звернення із 53 населених пунктів щодо профілювання закладів загальної середньої освіти

Сергій Горбачов зауважив, що такі ситуації, коли випускників 9 класів ставлять перед фактом, що набору в 10 клас в школі не буде, свідчать про відсутність комунікації з боку місцевого самоврядування.

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Так, у Києві в одному з районів план оптимізації мережі закладів освіти із зазначенням термінів був ухвалений ще в 2018 році, але це не довели вчасно до батьків та учнів.

Сергій Горбачов додає, що право на освіту означає, що її можна здобувати в різних формах, форматах і не обов’язково в наближеному місці (маються на увазі 10 – 11 класи). “Це потрібно комунікувати”, – каже він.

Освітній омбудсмен порадив батькам у випадках, коли в школах повідомляють про припинення набору в 10-11 класи, звертатися до місцевих управлінь освіти.

Тут мають працювати департаменти та управління освіти. Батькам треба звертатися до управлінь освіти з заявою, що дитина планує продовжити навчання в 10 класі і управління освіти має дитину обов’язково влаштувати,

– заявив Горбачов.

За його словами, наразі закон передбачає, що всі, хто хоче навчатися в 10 класі, повинні мати таку можливість.

До слова, школи в Україні, згідно з реформою НУШ, будуть переформатовуватися, і 10 – 12 класи стануть профільною освітою для учнів.

Тобто будуть створювати ліцеї, які функціонуватимуть як окремі заклади освіти. Але нова система остаточно має запрацювати лише від 2027 року. А у найближчі роки учні після 9 класу й надалі вчитимуться у своїх школах.