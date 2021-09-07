Школи та садочки Сумської області можуть закрити на карантин

З переходом України у жовту зону деякі регіони можуть перевести школи на дистанційку. Зокрема, це планують зробити у Чернігівській та Сумській області.

З понеділка, 13 вересня, Сумська область може перейти у "жовту" зону карантину. Тож більшість шкіл та дитячих садочків можуть закрити на карантин та перейти на онлайн-навчання.

До теми COVID-19 та вакцинація вчителів: чи зможуть школи працювати очно при посиленому карантині

Міський голова Сум Дмитро Живицький наголосив, що на карантин закриють навчальні заклади, у яких не вакциновано хоча б 80% працівників однією або двома дозами вакцини.

З кожним днем ми спостерігаємо все більшу кількість хворих на СОVID-19 і на Сумщині. При переході у жовту зону карантину, школа, у якій провакциновано менше 80% працівників, переходить до навчання в онлайн-режимі,

– написав Живицький.

За його словами, на сьогодні перевищені показники за рівнем госпіталізації у деяких регіонах України, хворіють і діти. "Ми не можемо допустити тотального локдауну, переповнених лікарень і смертей в області", – додав міський голова.

До слова, чернігівські школи також з 13 вересня можуть запровадити дистанційну форму навчання. В місті не у всіх школах вакциновано достатньо вчителів, лише у 2 закладах освіти є норма у 80% щеплених педагогів.

Важливо! З 13 вересня Україна, ймовірно, перейде у жовту зону карантину. Найнебезпечніша епідемічна ситуація зараз у Чернівецькій, Львівській та Вінницькій областях.– читайте у статті

Текст публікації Дмитра Живицького:

З наступного тижня більшість шкіл та дитячих садочків області можуть бути закриті на карантин та перейти на віддалене навчання! Це буде зроблено у навчальних закладах у яких мінімум 80% працівників не будуть щеплені хоча б першою дозою вакцини!

Така ситуація складається через погану організацію процесу по вакцинації освітян головами громад та керівниками самих закладів!

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Уже сьогодні перевищені показники за рівнем госпіталізації у деяких регіонах України. Хворіють діти! З кожним днем ми спостерігаємо все більшу кількість хворих на СОVID-19 і на Сумщині.

Ми не можемо допустити тотального локдауну, переповнених лікарень і смертей в області! При переході у "жовту" зону карантину, школа, у якій провакциновано менше 80% працівників, переходить до навчання в онлайн-режимі.