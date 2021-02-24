Школи та садочки в Івано-Франківську закриваються через червону зону: деталі

Всі заклади освіти у Івано-Франківську закриваються через встановлення в області червоної зони у зв'язку з коронавірусом. Так, діти не відвідуватимуть школи та садочки вже з понеділка, 28 лютого.

Червона зона в Івано-Франківській області встановлюється з п’ятниці, 26 лютого. Але діти в цей день ще будуть навчатися.

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А вже з 28 лютого всі садочки та школи будуть закриті на карантин.

З понеділка (28 лютого, – 24 канал) припиняється робота дитячих садочків та шкіл. Було ухвалено таке рішення,

– наголосив мер міста Руслан Марцінків.

Учні шкіл поки навчатимуться в дистанційному режимі, а менші діти, які відвідували садочки, просто будуть вдома.

Які ще обмеження будуть діяти в Івано-Франківську:

обмеження в роботі громадського транспорту (ймовірно, будуть організовані лише спецперевезення);

заборона міжобласного сполучення з Івано-Франківськом, посадка та висадка пасажирів поїздів та літаків;

заборона роботи барів, ресторанів, кафе тощо (крім замовлень на винос та доставки, а також закладів громадського харчування в аеропортах);

заборона роботи ТРЦ та інших розважальних закладів;

заборона роботи закладів культури і проведення масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки з обмеженим доступом до знімального майданчика;

заборона роботи спортзалів, фітнес-центрів та басейнів;

заборонено проводити масові заходи, крім офіційних спортивних змагань без глядачів;

заборона роботи ресторанів у готелях з 11:00 до 6:00 наступного дня, крім замовлень у номер;

заборона роботи непродовольчих ринків.

До слова, крім Івано-Франківської області, також посиленні карантинні обмеження має Чернівецька область.



Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу