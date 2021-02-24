Школи та садочки в Івано-Франківську закриваються через червону зону: деталі

Джерело:фейсбук Руслана Марцінківа
Всі заклади освіти у Івано-Франківську закриваються через встановлення в області червоної зони у зв'язку з коронавірусом. Так, діти не відвідуватимуть школи та садочки вже з понеділка, 28 лютого.
Червона зона в Івано-Франківській області встановлюється з п’ятниці, 26 лютого. Але діти в цей день ще будуть навчатися.
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А вже з 28 лютого всі садочки та школи будуть закриті на карантин.
З понеділка (28 лютого, – 24 канал) припиняється робота дитячих садочків та шкіл. Було ухвалено таке рішення,
– наголосив мер міста Руслан Марцінків.
Учні шкіл поки навчатимуться в дистанційному режимі, а менші діти, які відвідували садочки, просто будуть вдома.
Які ще обмеження будуть діяти в Івано-Франківську:
До слова, крім Івано-Франківської області, також посиленні карантинні обмеження має Чернівецька область.
Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу