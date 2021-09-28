Національний урок пам’яті повинен сприяти формуванню негативного ставлення до дискримінації, зневаги до людської гідності та зазіхань на право на життя. Також урок має розкрити сутність трагедії Голокосту в Україні та висвітлити тему розстрілів у Бабиному Яру.

До теми Нас ховають заживо у будинках, – школярки з Афганістану скаржаться на владу талібів

Для проведення заходу у 5 – 6, 7 – 8 та 9 – 11 класах підготували серію методичних рекомендацій та сценаріїв для вчителів. Зокрема, під час уроку буде використовуватися освітня платформа "Червона точка пам’яті", яка дозволить учням зробити свій внесок у колективне знання про Голокост і Другу світову війну.

За допомогою платформи кожен школяр може додати на карту свою "червону точку" у вигляді записаного спогаду, копії документа із сімейного архіву, знахідки з місцевого музею або інформації про пам’ятник жертвам Голокосту у відповідному населеному пункті.

Де взяти матеріали до уроку? Усі матеріали підготовлені з урахуванням віку та емоційної зрілості школярів. Ознайомитися та завантажити їх можна за цим посиланням.

Довідка! Трагедія у Бабиному Яру сталася у вересні 1941 року. За два дні – 29 і 30 вересня на околиці Києва розстріляли 33 771 людину. Це була одна з найбільших масових акцій знищення мирного населення під час Другої світової війни.



День пам'яті загиблих у Бабиному Яру відзначають щорічно. Це відбувається напередодні юдейського свята Йом Кіпур. У цей день прийнято відпускати гріхи всім людям.

Дивіться у відео 24 каналу про моторошні факти жахливої трагедії Бабиного Яру:



До слова, на Каннському кінофестивалі визнали фільм "Бабин Яр. Контекст" українського режисера Сергія Лозниці кращою документальною стрічкою. Це вже друга українська картина, яка виграла приз цьогоріч у Каннах. Деталі – читайте у статті.