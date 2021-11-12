Школи повинні працювати очно, адже там відсторонили всіх невакцинованих працівників, – Шмигаль
Джерело:"Право на владу" на 1+1
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що навчальні заклади повинні перейти на очну форму навчання. За його словами, невакцинованих освітян відсторонили, тож у закладах освіти вже має бути 100% вакцинованих працівників.
Аналогічну рекомендацію дає і ВООЗ. Про це очільник Кабміну Денис Шмигаль заявив у прямому ефірі.
Важливо На Київщині майже 800 вчителів відсторонили через відсутність щеплення
За його словами, уряд наполягає на тому, що освіта у всіх навчальних закладах має бути очною.
З понеділка невакциновані вчителі та викладачі відсторонені, тому це дозволяє вважати, що 100% колективів мають вакцинацію,
– сказав прем'єр.
Шмигаль додав, що уряд вже звернувся до глав місцевого самоврядування з проханням докласти зусиль, щоб усі навчальні заклади перейшли в очний режим роботи.
Очільник Кабміну наголосив що навіть Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує, щоб школи працювали очно.
Зазначимо, з 8 листопада в Україні почали усувати від роботи невакцинованих від коронавірусу співробітників навчальних закладів. Станом на 11 листопада в Україні відсторонили від роботи майже 10 тисяч працівників.
Скільки невакцинованих вчителів відсторонили в областях:
- Рівне – понад тисячу нещеплених працівників освіти (338 з садочків, 914 – зі шкіл, 250 – з вишів).
- Одеса – 850 працівників закладів освіти.
- Львів – понад три сотні невакцинованих працівників шкіл.
- Чернівці – 378 нещеплених освітян.
- Ужгород – понад 50 невакцинованих учителів.
- Харків – 105 нещеплених вчителів та 32 працівників дитячих садків.
- Дніпро – 99 працівників шкіл міста.
- Чернігів – 218 невакцинованих освітян.
- Вінниця – 130 невакцинованих освітян (серед них 52 – працівники дитсадків, а 78 – вчителі)
- Волинь – 995 невакцинованих працівників (зокрема – 348 вихователі та 647 працівників шкіл).
- Кропивницький – понад півсотні освітян (зокрема, 36 вчителів та 17 вихователів).
- Черкаси – понад пів тисячі працівників освіти (з них 60 вихователів, 171 вчитель, 17 педагогів позашкілля).
- Суми – 20 працівників шкіл та 10 працівників садочків.
- Миколаїв – 525 людей (з них – 502 працівники шкіл, 20 працівників з інтернатів).
- Запоріжжя – 584 невакцинованих освітян.
Коли відсторонені вчителі зможуть повернутися до роботи? Як тільки освітяни вирішать ситуацію з імунізацією (вакцинуються або нададуть довідку про протипоказання до щеплень чи довідку про те, що перехворіли), то вони зможуть повернутися до роботи.
До слова, згідно з постановою Кабміну, початкова школа та дитсадки можуть працювати у червоній зоні, незважаючи на кількість вакцинованих співробітників навчального закладу. Проте у Києві для учнів 1 – 11 класів продовжили дистанційне навчання.
Водночас у Львові вирішили дещо послабити карантинні обмеження. З 15 листопада учням молодших класів дозволили повернутися у школи на очне навчання. Деталі – читайте у статті.