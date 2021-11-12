Аналогічну рекомендацію дає і ВООЗ. Про це заявив очільник Кабміну Денис Шмигаль під час ефіру ток-шоу "Право на владу".

Важливо На Київщині майже 800 вчителів відсторонили через відсутність щеплення

За його словами, уряд наполягає на тому, що освіта у всіх навчальних закладах має бути очною.

З понеділка невакциновані вчителі та викладачі відсторонені, тому це дозволяє вважати, що 100% колективів мають вакцинацію,

– сказав прем'єр.

Шмигаль додав, що уряд вже звернувся до глав місцевого самоврядування з проханням докласти зусиль, щоб усі навчальні заклади перейшли в очний режим роботи.

Очільник Кабміну наголосив що навіть Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує, щоб школи працювали очно.

Зазначимо, з 8 листопада в Україні почали усувати від роботи невакцинованих від коронавірусу співробітників навчальних закладів. Станом на 11 листопада в Україні відсторонили від роботи майже 10 тисяч працівників.

Скільки невакцинованих вчителів відсторонили по областях:

Рівне – понад тисячу нещеплених працівників освіти (338 з садочків, 914 – зі шкіл, 250 – з вишів).

Одеса – 850 працівників закладів освіти.

Львів – понад три сотні невакцинованих працівників шкіл.

Чернівці – 378 нещеплених освітян.

Ужгород – понад 50 невакцинованих учителів.

Харків – 105 нещеплених вчителів та 32 працівників дитячих садків.

Дніпро – 99 працівників шкіл міста.

Чернігів – 218 невакцинованих освітян.

Вінниця – 130 невакцинованих освітян (серед них 52 – працівники дитсадків, а 78 – вчителі)

Волинь – 995 невакцинованих працівників (зокрема – 348 вихователі та 647 працівників шкіл).

Кропивницький – понад півсотні освітян (зокрема, 36 вчителів та 17 вихователів).

Черкаси – понад пів тисячі працівників освіти (з них 60 вихователів, 171 вчитель, 17 педагогів позашкілля).

Суми – 20 працівників шкіл та 10 працівників садочків.

Миколаїв – 525 людей (з них – 502 працівники шкіл, 20 працівників з інтернатів).

Запоріжжя – 584 невакцинованих освітян.

Зазначимо! Дані про відсторонення працівників були оприлюднені станом на 8 листопада. Тож за три дні вони могли змінитися – вчителі за цей час мали можливість зробити одну дозу вакцинації проти COVID-19.

Коли відсторонені вчителі зможуть повернутися до роботи? Як тільки освітяни вирішать ситуацію з імунізацією (вакцинуються або нададуть довідку про протипоказання до щеплень чи довідку про те, що перехворіли), то вони зможуть повернутися до роботи.

До слова, згідно з постановою Кабміну, початкова школа та дитсадки можуть працювати у червоній зоні, незважаючи на кількість вакцинованих співробітників навчального закладу. Проте у Києві для учнів 1 – 11 класів продовжили дистанційне навчання.

Водночас у Львові вирішили дещо послабити карантинні обмеження. З 15 листопада учням молодших класів дозволили повернутися у школи на очне навчання. Деталі – читайте у статті.