Школи повернулися до мультипрофільного харчування: чим годують учнів – фото

З 25 січня столичні школи повернулась до моделі мультипрофільного харчування. Тепер учні знову можуть обирати страви із двох-трьох запропонованих. Чим годують школярів – читайте у матеріалі.

Джерело: 24 канал

У Департаменті освіти і науки наголосили, що система оплати харчування у школах залишається без змін. Водночас учні 1 – 4 класів та пільговики й надалі харчуватимуться безкоштовно.

Цікаво Нові правила харчування у школах: чим заборонено годувати дітей

Що таке мультипрофільне харчування

Воно працює за принципом "шведського столу". Тож, дитина вчиться робити свій вибір страви самостійно.

До меню обов’язково входять декілька видів овочів, фруктів, м’ясні та рибні вироби, кілька видів напоїв, хлібобулочні вироби, млинці, запіканки, йогурт і кілька видів гарнірів.

Як годують учнів у столичних школах: фото

Одна з гімназій у Києві показала, чим харчуються учні. Зокрема в оновленому шкільному харчуванні такі продукти: злакові, овочі, фрукти та ягоди, молочні продукти.



Водночас у Київській школі №42 дітям також дають багато фруктів, овочів та корисних каш.



"Після карантину на учнів чекало нове мультипрофільне меню. Смачне, корисне, збалансоване. Сьогодні наші кухарі запропонували учням різноманітний раціон. Діти можуть самостійно обирати страви", – наголосили школі №195.



У інших школах школярам також дають вибір з кількох страв. Тож, учні можуть їсти те, що вони більше люблять та хочуть.

Чому до такого харчування повернулися лише зараз? Раніше в Україні діяв локдаун, тому школярі навчалися дистанційно. А під час загального карантину минулого року школярам видавали обіди в ізольованих пакетах для безпеки.

Карантин уповільнив процес реформації, проте ми рухатимемось далі та з січня 2021 року повернемося до мультипрофільного харчування. Також продовжиться впровадження нового меню та переоснащення харчоблоків,

– говорили у КМДА.

До слова, з 1 січня 2021 року в школах зміниться меню для школярів. Зокрема, визначено перелік харчових продуктів, які забороняється продавати у шкільних буфетах:

технологічно оброблені м'ясні та рибні страви (зокрема ковбаси, сосиски, заморожені напівфабрикати);

чипси, сухарики, снеки;

солодкі газовані напої, енергетичні напої та будь-яких інших напоїв із вмістом доданих цукрів;

Що діти будуть їсти в шкільних їдальнях? В щоденному шкільному раціоні учнів обов'язково мають бути злакові, овочі, фрукти та ягоди, молочні продукти. Також буде врегульовано питання організації харчування дітей з особливими потребами.