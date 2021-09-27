У школі на Полтавщині зацькували маму учня, яка не прийшла на батьківські збори

У школі Полтавської області мама одного з учнів не змогла прийти на батьківські збори. Тому вона попросила вчительку розповісти про те, що там обговорювали. Натомість відповіді жінка не отримала, а інші батьки почали її цькувати.

Три перших роки Даниїл провчився в одній школі, а цього року почав навчальний рік у новій, яка ближче до дому. І хоч навчальний рік лише розпочався, жінка вже стикнулася з конфліктами.

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У новій школі відбулися батьківські збори, але маам хлопчика не змогла туди піти.

Це були б мої перші батьківські збори, але я фізично не могла туди потрапити. Я перебувала в лікарні,

– зізнається Жанна.

Проте мамі важливо було дізнатися, що там обговорювали, тому вона попросила у вчительки розповісти, але відповіді так не отримала.

Через це вчителька написала у спільний зі всіма чат фразу "що в тому секретного?". Але замість відповідей її почали цькувати батьки:

"Толку вам щось писати?! по життю всім невдоволена",

"В обов’язки вчителя не входить повідомляти вашу величність" тощо.

Потім Жанну взагалі вилучили з групи класу.

Як ситуацію пояснює вчителька? Вчителька розповіла журналістам, що у вайбері вона обов’язкове розповість мамі, що було на зборах. “Ви знаєте, зараз календарізація, заповнення журналів, навантаження дуже велика. Я просто не в силі все це...", – каже вона.

А на запитання, чому жінку вилучили з групи, вчителька відповіла так: "У нас у групі також є дітки. Мама починає говорить такі речі, свариться із батьками. Діти це також бачать".

Чи обов’язково відвідувати батьківські збори

Юрист Роман Бондаренко каже, що відвідування батьківських зборів не є обов’язковим для батьків. Втім, пояснювати в чаті, що було на батьківських зборах, вчителька теж не повинна, адже така інформація конфіденційна.

У неї є дитина, є вчитель. Оцей зв'язок дитина-вчитель-батьки – це єдиний, який має бути. Інформація про навчання, поведінку конфіденційна і повинна повідомлятися батькам в індивідуальній бесіді. Зараз все можна передати електронно,

– пояснив юрист.

За його словами, якщо з вчителем виникло непорозуміння, то треба звертатися до директора, і робити це потрібно в письмовій формі. Якщо це не допоможе – треба йти до відділу управління освіти.

До слова, у Кривому Розі директорка школи накричала на ученицю через те, що дівчинка запізнилася на урок на 3 хвилини. Цей конфлікт призвів до того, що 8-класницю зі школи забрала швидка з підвищеним тиском 140 на 90.