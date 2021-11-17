Що відомо про інцидент на уроці

Інцидент стався 17 листопада, о 9:45, у полтавському ліцеї № 32 "Європейський". Поліцію про це повідомили медики, які оглянули постраждалих учнів.

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Після інциденту вчителі ліцею одразу звернулися до лікарні та попросили надати допомогу дітям, що ймовірно отруїлися під час розпилення на уроці газу з балончика.

Наразі медики оглядають дітей, їхньому життю нічого не загрожує, але їх вирішили госпіталізувати до лікарні для додаткового огляду.

Особу учня вже встановили

До ліцею навідалися приїхали працівники поліції.

Попередньо встановлено, що 12-річний учень у приміщенні класу під час уроку хімії натиснув на клапан газового балончика "Перець-4", внаслідок чого відбувся викид подразнюючого аерозолю,

– повідомили у поліції.

Заступниця директора полтавського ліцею №32 Олена Краснокутська розповіла Суспільному, що учень 7 класу підібрав балончик на вулиці, коли йшов до школи. Його він поклав до кишені куртки, яку залишив у класі. Між першим та другим уроком вміст з газового балончика почав витікати.

Речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв додав, що батьків учня, який розпилив газовий балончик, можуть притягнути до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.

На місці працює поліція та встановлює всі обставини даної події, після чого буде прийняте відповідне правове рішення.

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До слова, кілька днів тому на Волині 15 школярів надихалися перцевого газу та потрапили до лікарні. Інцидент трапився на території місцевого ліцею № 1, де учні розбризкали отруйну речовину з балончика. Деталі – читайте у статті.

Текст публікації поліції Полтавської області:

На Полтавщині поліція з'ясовує обставини отруєння дітей у ліцеї. Подія сталася 17 листопада, о 09.45, у полтавському ліцеї № 32 "Європейський" Полтавської міської ради. Наразі медики оглядають дітей, їхньому життю нічого не загрожує, але вирішено доставити їх до медичного закладу для додаткового огляду.

За попередніми даними, до відділення №1 Полтавського райуправління поліції надійшло повідомлення від медиків, що до них звернулися вчителі закладу, які попросили надати допомогу дітям, що ймовірно отруїлися під час розпилення на уроці одним із учнів газу з газового балончика.

На місце події негайно прибули працівники поліції та медики. Попередньо встановлено, що 12-річний учень у приміщенні класу під час уроку хімії натиснув на клапан газового балончика "Перець-4", внаслідок чого відбувся викид подразнюючого аерозолю. На місці працює поліція та встановлює всі обставини даної події, після чого буде прийняте відповідне правове рішення.