У Полтаві учня 8-го класу зацькували через те, що він нібито має коронавірус, хоча насправді в дитини просто алергія на маски. Батьки обурені, адже директорка не пускає дитину до школи.

В хлопчика утворилася алергія на маски

Інцидент стався у гімназії №33, розповіла мати учня Ольга Коваленко на сторінці "Батьки SOS" у фейсбуці.

До теми У соцмережі показали, чим харчують київських школярів: обурливі фото

Жінка повідомила, що з 1 вересня хлопчик ходив до школи в масці і користувався антисептиками, як і мають робити всі діти. Проте через це у дитини почалася алергія.

За словами мами, хлопчик через алергію може втратити свідомість і задихатися. Він відчуває нестачу кисню. "Він насилу терпів і переносив все це. В результаті одного дня він не дійшов зі школи додому, впав на дорозі", – сказала жінка.

Тому мама після цього залишила сина на кілька днів вдома, але в понеділок, 7 вересня, хлопчик знову пішов до школу, де почав задихатися в масці. Учня відвели в медпункт і поставили діагноз коронавірус, хоча підстав для цього не було.

Учня почали цькувати

Після цього в школі, за словами мами, почали налаштовувати дітей проти її сина. "Завуч школи сказав, щоб усі відійшли від нього, через те, що він в зоні ризику. Моя дитина взагалі злякалася. Потім сказали йому дослівно: "Йди вже звідси", - розповіла мати.

І хоча в дитини навіть не було температури, до школи наступного дня його не допустили. Йому заборонила зайти до закладу директорка Кікоть Наталія Віталіївна. Вона сказала, що її нічого не цікавить, і щоб дитина йшла додому.

Через це хлопчик повернувся додому знову зі сльозами та зізнався, що боїться, що тепер з ним ніхто не буде розмовляти. "Психіка сина на межі", – додала авторка посту.

До слова, за новими правилами МОЗ, учнів пускають до школи після вимірювання температури. Більше про всі рекомендації – читайте тут.