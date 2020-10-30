У багатьох містах 29 жовтня відновилось навчання після канікул. На уроки прийшли учні навіть у регіонах червоної зони. В яких містах школярі повернулися до класів – читайте у матеріалі.

Зазначимо, що у Міносвіти рекомендували школам навчати дітей у червоній зоні дистанційно. Водночас наполягали, аби початкову школу навчали очно, передає 24 канал.

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Київ

Наразі столиця України перебуває у помаранчевій зоні. Там дистанційно навчаються лише 8 шкіл і 587 класів у 186 школах — через захворювання педагогів і учнів.

Натомість школи в Київській області, які потрапили до червоної зони, після завершення осінніх канікул переведуть на дистанційне навчання. Йдеться про міста Бориспіль, Васильків, Обухів, Бориспільський і Обухівський райони Київської області.

А дитячі садочки у Київській області продовжують працювати, хоча 14 з них поки закрили на карантин.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську учні з 28 жовтня почали навчатися очно, проте згодом міська влада прийняла рішення перейти на онлайн-освіту.

"1 - 4 класи ми лишаємо на очному навчанні, а 5 – 11 класи з 2 листопада переведемо на дистанційне навчання. У п’ятницю (30 жовтня, – 24 канал) ще довчимося очно, а з понеділка вже перейдемо на онлайн", – сказав мер міста.

Додамо, що Івано-Франківськ теж у червоній зоні. Проте садочки у місті теж працюватимуть в очному режимі. Наразі на карантині залишаються лише два дошкільні заклади.

Тернопіль

У Тернополі, який теж віднесли до червоної зони, місцева влада надала право директорам шкіл самим вирішувати, як розпочинати навчання – очно чи дистанційно.

Також батьки можуть прийняти відповідне рішення для власної дитини: за бажання будь-хто може навчатися дистанційно.

Львів

Львів віднесли до помаранчевої зони, тож школи там, швидше за все, працюватимуть в очному режимі.

За словами мера Львова Андрія Садового, місто цілком готове до початку роботи шкіл. "Я б почав роботи шкіл з понеділка, оскільки погано уявляю собі дистанційне навчання, особливо в початкових класах, бо в них є своя специфіка навчання”, – сказав міський голова.

Додамо, що у Львові на коронавірус захворіли 147 вчителів. Заступниця мера Львова з гуманітарних питань Галина Слічна запевнила, що вони відкриють школи: "Будемо працювати в тому режимі, в якому ми розпочинали у вересня. Якщо будуть випадки – будемо відправляти на два тижні на самоізоляцію".

Чернігів

Натомість у Чернігові, який теж потрапив до червоної зони, очно почали навчання тільки учні початкової школи, а старшокласників перевели на дистанційку.

Черкаси

Місцева влада Черкас вирішила відновити навчання в школах після осінніх канікул. Діти навчаються очно з 28 жовтня. Таке рішення прийняли на нараді з мером міста, керівництвом департаменту освіти і гуманітарної політики та директорами шкіл.

Вінниця

Учні у Вінниці з понеділка, 2 листопада, повернуться до дистанційного навчання після канікул. Про це повідомив в.о. директора департаменту освіти і науки місцевої ОДА Володимир Буняк.

Наразі йдеться лише про один тиждень дистанційки, надалі формат навчання залежатиме від епідемічної ситуації в області.

Запоріжжя

Школи Запоріжжя вже з 2 листопада починають навчання після осінніх канікул. Там всі школярі, крім молодших класів, будуть навчатися дистанційно.

В учнів 1 – 4 класів будуть уроки в школі з дотриманням необхідних вимог карантину. Окрім того, у Запоріжжі продовжують працювати дитячі садки.

Полтава

Полтавські школярі вже 2 листопада мають повернутися за парти після канікул. Остаточного рішення, як працюватимуть школи, наразі немає, але у міській ОДА запевнили, що, ймовірно, для шкіл міста навчання почнеться в дистанційному форматі. За парти можуть сісти лише учні початкових класів.

А Рівне, Харків, Суми й Миколаїв, які теж у червоній зоні, чекають на офіційні роз’яснення від представників влади, у якому форматі починати вчитися від 2 листопада.



Рекомендації МОЗ щодо навчання / Інфографіка 24 каналу

Раніше в Міносвіти попереджали, що формат навчання у закладах освіти буде залежати від епідемічної ситуації. Зокрема, учні в червоній зоні мають навчатися дистанційно, проте остаточне рішення приймають директори шкіл.

Додамо, що в Україні почали діяти нові зони карантину з 26 листопада. Так, близько 50 міст та регіонів опинилися у червоній зоні.