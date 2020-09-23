У Фастові, що під Києвом, учителька вирішила покарати третьокласника за нібито погану поведінку. Вона змусила дитину стояти з піднятими руками на уроці.

Мати хлопчика Аліна Глущук повідомила в групі "Батьки SOS", що цей інцидент трапився з її сином, який вчиться в 3-му класі школи №1 у Фастові.

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Жінка дуже засмучена таким вчинком вчительки і планує зустрітися з викладачем та директором школи.

Мій син – учень 3 класу, прийшовши зі школи повідомив, що на уроці за неналежну поведінку, вчителька наказала йому стояти з піднятими руками. Я обурена, що існують такі методи виховання у вчителя вищої категорії,

– написала мама учня.

Мамі потерпілого учня порадили написати на ім'я директора школи письмову скаргу на жорстоке поводження.



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Окрім того, в коментарях українці висловили своє обурення через дії вчителя та пригадували власні історії зі школи.

"Мене і всю мою групу в садочку так карали. Досі пам'ятаю затерплі руки і біль у спині. Прикро було до страху. По суті, ні за що карали і дуже часто. До прикладу, за те, що я не хотіла спати", – написала користувачка соцмережі.

Натомість інші люди порадили власні методи, які могла використати вчителька: "У мого сина класний керівник запрошувала до класу батьків дітей, які розмовляли і заважали іншим на уроці. Дорослі мали ходити по черзі і вгамовувати своє чадо".

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До слова, нещодавно на Харківщині вчителька історії вдарила ученицю 5-го класу книжкою по голові. Мама дівчинки вже написала на педагога заяву до поліції.