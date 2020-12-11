Уряд ухвалив рішення про запровадження посиленого карантину з 8 до 24 січня. Закладам освіти порадили встановити на цей час канікули заради безпеки дітей. Проте у МОН заявили, що учнів можна навчати дистанційно під час локдауну.

Тимчасовий очільник МОН запевнив, що попри запровадження Кабміном локдауну в січні, освітній процес може не зупинятись. Про це Сергій Шкарлет повідомив у своєму телеграмі.

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За його словами, МОН вже підготувало листи до закладів освіти, в яких міститься прохання вжити всі можливі невідкладні заходи, спрямовані на належну організацію навчання.

Шкарлет підтвердив, що для того, аби зменшити ризики поширення коронавірусу, за рекомендацією МОЗ, були затверджені заходи з посилення карантинних обмежень.

Одним із пунктів таких обмежень, на вказаний період, є заборона відвідування закладів освіти будь-якої форми, крім садочків, але це не означає, що освітній процес має зупинитися,

– наголосив т.в.о. міністра освіти.

Сергій Шкарлет також подякував керівникам шкіл, учителям та батькам за спільне подолання викликів пандемії та організацію дистанційного навчання.

"Прошу із розумінням та всією відповідальністю поставитися до дотримання запроваджуваних карантинних заходів, бо найголовніша цінність людини – її здоров’я та життя", – написав він.

Що відомо про канікули для шкіл на час локдауну

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль, оголошуючи перелік карантинних заходів під час січневого локдауну, сказав, що усі заклади освіти мають піти на "зимові канікули для безпеки".

Посилені карантинні обмеження будуть вводитись для того, аби розірвати ланцюг захворюваності, який може сформуватися протягом свят,

– наголосив Шмигаль.

Водночас у Львові деякі школи залишать канікули з 24 грудня до 11 січня. Решта два тижні, в які ще діятиме локдаун, учнів переведуть на онлайн-навчання. Ще частина шкіл вирішила піти на канікули з 31 грудня, а повернутися на навчання 25 січня.