Робота шкіл під час карантину: Ляшко пояснив, чи будуть примусово вакцинувати вчителів
Джерело:24 канал
У МОЗ повідомили, що школи зможуть продовжувати роботу у червоній зоні, якщо там буде вакциновано щонайменше 80% працівників. Чи будуть через це примусово щеплювати вчителів – читайте у статті.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час прес-конференції запевнив, що вимога про вакцинацію шкільного при посиленні карантину можуть з'явитися не тільки щодо шкіл.
До теми Українські школи зможуть працювати в червоній зоні за однієї умови, – Ляшко
Чи будуть примусово вакцинувати вчителів
Але, за його словами, примусово вакцинувати вчителів не будуть.
На сьогодні мова про примусову вакцинацію не йде. В Україні наразі є добровільна і безкоштовна вакцинація, і цього поки достатньо,
– заявив він.
Проте він наголосив, що сподівається, що персонал школи виявить бажання щеплюватися і з часом в Україні вакцинують всіх вчителів.
Робота шкіл під час карантину
Віктор Ляшко наголосив, що МОЗ разом з урядом 28 липня схвалили зміни в постанові про карантин, якими передбачили одну особливість.
Школи, коли область буде переходити з зеленої зони в жовту, помаранчеву або червону, зможуть працювати, якщо понад 80% педагогів буде вакциновано проти COVID-19,
– відповів міністр.
До слова, вже за місяць школи знову відкриються для учнів. У МОН планують розпочати новий навчальний рік в очному режимі, адже до цього часу вакцинують більшість освітян.