Робота шкіл під час карантину: Ляшко пояснив, чи будуть примусово вакцинувати вчителів

У МОЗ повідомили, що школи зможуть продовжувати роботу у червоній зоні, якщо там буде вакциновано щонайменше 80% працівників. Чи будуть через це примусово щеплювати вчителів – читайте у статті.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час прес-конференції запевнив, що вимога про вакцинацію шкільного при посиленні карантину можуть з'явитися не тільки щодо шкіл.

До теми Українські школи зможуть працювати в червоній зоні за однієї умови, – Ляшко

Чи будуть примусово вакцинувати вчителів

Але, за його словами, примусово вакцинувати вчителів не будуть.

На сьогодні мова про примусову вакцинацію не йде. В Україні наразі є добровільна і безкоштовна вакцинація, і цього поки достатньо,

– заявив він.

Проте він наголосив, що сподівається, що персонал школи виявить бажання щеплюватися і з часом в Україні вакцинують всіх вчителів.

Робота шкіл під час карантину

Віктор Ляшко наголосив, що МОЗ разом з урядом 28 липня схвалили зміни в постанові про карантин, якими передбачили одну особливість.

Школи, коли область буде переходити з зеленої зони в жовту, помаранчеву або червону, зможуть працювати, якщо понад 80% педагогів буде вакциновано проти COVID-19,

– відповів міністр.

До слова, вже за місяць школи знову відкриються для учнів. У МОН планують розпочати новий навчальний рік в очному режимі, адже до цього часу вакцинують більшість освітян.