Міністерство освіти і науки запустило пілотний проєкт, завдяки якому у школах створять та вестимуть шкільні електронні журнали та щоденники.

Як повідомила пресслужба МОН, щонайменше 2-3 школи в кожній області будуть випробовувати е-журнали та е-щоденники.

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Випробування триватимуть два робочих тижні – з 5 до 16 жовтня. Усі зауваження та пропозиції від вчителів будуть враховані для подальшого удосконалення системи.

Навіщо е-щоденники? Цікаво, що в електронних щоденниках батьки зможуть бачити інформацію про присутність дитини на навчанні, рівень її успішності, коментарі вчителів тощо. Натомість учні там отримуватимуть завдання під час дистанційного навчання.

Сьогодні на ринку освітніх послуг е-журнали та е-щоденники – це не новинка. Але не всі школи можуть собі дозволити їх фінансово. Тому ми пропонуємо базову безкоштовну версію електронних журналів та щоденників, а школи вже зможуть обирати", – зазначили в МОН.

У Міносвіти наголошують, що школи можуть не вести паперові щоденники, щоб не дублювати документацію.

"Це дасть змогу прибрати зайве навантаження на вчителів. А в майбутньому коли учень змінюватиме школу, вся інформація про його успішність та здобутки буде прямувати за ним до нової школи", – наголосив заступник міністра освіти і науки Артур Селецький.

До слова, спочатку для вчителів, батьків та учнів створять відеоінструкцію з користування е-журналами та е-щоденниками.