Закладам освіти виділили 400 мільйонів гривень з резерву освітньої субвенції. Наразі регіони вже отримали 62% субвенції на ремонт шкільних їдалень.

За словами т.в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, на 1 вересня 2020 року з резерву освітньої субвенції до місцевих бюджетів надійшло 249,8 мільйони гривень на ремонт і придбання обладнання для шкільних їдалень, передає пресслужба МОН.

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З виділених коштів місцеві бюджети вже використали 14% субвенції, а це майже 58, 5 мільйона гривень.

Так, у 23 областях України та Києві розпочались процедури закупівлі. Натомість у Львівській та Тернопільській областях використання коштів досі не розпочато.

Цікаво, що нещодавно в Києві відбувся скандал щодо харчування дітей в школі. Так, у столичних школах дітей годували ланч-боксами, яклад яких обурив багатьох батьків. Там було доволі мало продуктів, і вони не надто корисні для малечі. До прикладу, киянка розповіла, що діти отримали на сніданок два шматочки сиру, маленьку булочку, яблуко, сливу, шматочок несвіжого банану і сік. Більше про це – читайте за посиланням.

До слова, області України використали ще 300 мільйонів гривень субвенції на розвиток Нової української школи.