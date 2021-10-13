директор Департаменту освіти і науки ОЛена Буйневич наголосила, що з урахуванням наявного погіршення епідситуації та закриття майже 200 класів на карантин, школам рекомендують з 18 жовтня дистанційне навчання.

До теми МОН підтримало рекомендацію розпочати канікули у школах з 18 жовтня, – Шкарлет

Триватиме дистанційне навчання тиждень – з 18 по 24 жовтня.

Батьки у фейсбуці підтверджують, що їх повідомили про дистанційку з понеділка. Потім буде тиждень канікул і з 1 листопада діти знову повернуться в школи.

За словами батьків, ситуація по захворюваності учнів погіршується ще й відсутністю опалення. Дуже холодно в класах. Тому батьки підтримують дистанційне навчання.

Раніше у МОЗ повідомили, що ситуація з захворюваністю на коронавірус погіршилася, і тисячі учнів разом із вчителями вже на ізоляції. Тож у відомстві рекомендували школам запровадити канікули на тиждень раніше – не з 25, а з 18 жовтня.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко наголошує, що зазвичай канікули або призупинення навчального процесу призводить до щонайменше на 15% зниження захворюваності вже за 5 днів після ухвалення цього рішення.

Впродовж останньої доби, 12 жовтня, в Україні зафіксували понад 16 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, лише в Одеській області – понад півтори тисячі хворих. Зазалом за весь час пандемії COVID-19 в Україні підтвердили понад 2,5 мільйона випадків захворювання.

Додамо, що відправити школярів на канікули раніше заздалегідь вирішили у Харкові, Вінниці, Хмельницькому, Івано-Франківську, Херсоні, Кропивницькому та Сумах.

Водночас Київ не планує переносити осінні канікули в школах. У КМДА повідомили, що канікули для учнів у столиці розпочнуться за планом – з 25 жовтня.