Кожен дев’ятий інфікований на коронавірус у 87 країнах є дитиною або підлітком до 20 років. Проте ЮНІСЕФ запевняє, що школи не є головним фактором передачі COVID-19 в громадах, а діти частіше заражаються поза закладами освіти.

Відомо, що серед підлітків віком 10-19 років хворих більше, ніж серед дітей 0-9 років. Про це свідчать дані ЮНІСЕФ, повідомляє "Українська правда. Життя".

Важливо Закривати не можна ризикувати: як працюють школи світу в другу хвилю COVID-19

Директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Фор наголошує, що з початку пандемії існував стійкий міф про те, що коронавірус майже не вражає дітей, але це твердження далеке від істини.

За її словами, навіть якщо діти можуть передавати вірус одне одному та іншим, переваги від роботи шкіл значно перевищують фактори, пов’язані із їх закриттям.

І безперечно учні мають дотримуватися заходів безпеки.



Рекомендації МОЗ щодо навчання / Інфографіка 24 каналу

Чому школи під час карантину працюють у звичному режимі? Голова Комітету ВР з питань здоров'я Михайло Радуцький запевнив, що в українських школах небагато учнів та вчителів хворіють менше 1% учнів та працівників закладів, тому діти поки продовжують навчатися, і змін не планується.

"Найбільшу ж загрозу становлять перебої в роботі найважливіших сервісів та стрімке зростання рівня бідності. Треба зрозуміти, як криза коронавірусу впливає на найбільш незахищених дітей, та визначити необхідні кроки у відповідь", – додала вона.