Дослідження вчених з Великої Британії довело, що навчання в школі під час карантину не несе додаткової загрози захворювання на коронавірус. Так, більшість дітей мають більший ризик захворіти саме поза школою.

Про це заявив державний секретар з питань освіти Великої Британії Гевін Вільямсон, передає видання Daily Mail з посиланням на урядове дослідження.

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У дослідженні взяли участь понад 23,3 тисячі учнів та 16 тисяч працівників. Всім щотижня робили тести на COVID-19. Так, під час дослідження було виявлено лише три позитивні результати тестування на COVID-19 – у двох працівників навчальних закладів і однієї дитини.

Тож, вчені довели, що у школі низький ризик зараження коронавірусом. За словами державного секретаря з питань освіти, насправді діти мають більший ризик захворіти поза школою.

Відвідування дошкільних закладів та початкових шкіл не приносить додаткового ризику захворювання ні працівникам, ні школярам. Ці результати є попередніми, але вони мають заспокоїти батьків, які хвилюються з приводу повернення їхніх дітей до школи,

– заявив консультант-епідеміолог Шамез Ладхані.

До того ж, він також додав, що при зараженні переважна більшість дітей відчуває лише деякі легкі симптоми або їх відсутність.



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Зазначимо, що нещодавно науковці з Південної Кореї провели дослідження, що діти можуть тижнями "переносити" коронавірус без будь-яких симптомів захворювання.