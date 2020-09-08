Школи не створюють додаткового ризику захворювання на COVID-19 для дітей і вчителів: дослідження
Дослідження вчених з Великої Британії довело, що навчання в школі під час карантину не несе додаткової загрози захворювання на коронавірус. Так, більшість дітей мають більший ризик захворіти саме поза школою.
Про це заявив державний секретар з питань освіти Великої Британії Гевін Вільямсон, передає видання Daily Mail з посиланням на урядове дослідження.
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У дослідженні взяли участь понад 23,3 тисячі учнів та 16 тисяч працівників. Всім щотижня робили тести на COVID-19. Так, під час дослідження було виявлено лише три позитивні результати тестування на COVID-19 – у двох працівників навчальних закладів і однієї дитини.
Тож, вчені довели, що у школі низький ризик зараження коронавірусом. За словами державного секретаря з питань освіти, насправді діти мають більший ризик захворіти поза школою.
Відвідування дошкільних закладів та початкових шкіл не приносить додаткового ризику захворювання ні працівникам, ні школярам. Ці результати є попередніми, але вони мають заспокоїти батьків, які хвилюються з приводу повернення їхніх дітей до школи,
– заявив консультант-епідеміолог Шамез Ладхані.
До того ж, він також додав, що при зараженні переважна більшість дітей відчуває лише деякі легкі симптоми або їх відсутність.
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Зазначимо, що нещодавно науковці з Південної Кореї провели дослідження, що діти можуть тижнями "переносити" коронавірус без будь-яких симптомів захворювання.