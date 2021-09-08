Сергій Горбачов розповів, що МОН разом із МОЗ мають напрацювати рішення, як би школи могли знати кількість вакцинованих працівників у себе, але не знали їх прізвищ.

Важливо Закладам освіти варто готуватися до переходу на дистанційне навчання, – Ляшко

Освітній омбудсмен наголосив, що це вже реалізовано на Одещині. Там департаменти освіти й охорони здоров’я постійно обмінюються інформацією.

Необхідно подавати лише деперсоналізовану інформацію, тому що повідомлення імен вакцинованих – це порушення медичної таємниці. В Україні медицина бачить прізвища, а освіта – ні. І не має бачити, бо це буде приводом до тиску і змушення до вакцинації, яка наразі у нас є добровільною,

– сказав Горбачов.

За його словами, у нашій країні тримач інформації про стан здоров’я людини – це медичний заклад та сімейний лікар. Було б добре, щоб департамент охорони здоров’я раз на тиждень подавав до кожної школи інформацію, що там вакциновано стільки-то працівників.

Зазначимо, що постанова уряду забороняє роботу шкіл у жовтій та помаранчевій зонах, якщо в них вакциновано менш як 80% працівників. В такому випадку учні будуть навчатися онлайн.

І оскільки всю територію України з 13 вересня планують перевести на жовтий рівень епідемічної небезпеки, то очільник МОЗ радить школам та вишам готуватися до дистанційки.

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Додамо, що у МОН розповіли виданню "РБК-Україна", скільки співробітників закладів освіти зробили щеплення від коронавірусу.

За їх словами, наразі провакциновано менше 60% від загальної кількості. Зокрема:

майже 158 тисяч (однією та двома дозами) працівників садочків, що становить 54,2% від загальної кількості;

понад 380 тисяч (однією та двома дозами) працівники шкіл, що становить 58,2% від загальної кількості;

44 тисячі (однією та двома дозами) працівників вишів, що становить 52,2% від загальної кількості.

При цьому в Міносвіти не змогли надати виданню інформацію про рівень вакцинації по окремих регіонах і навчальним закладам.

До слова, з понеділка, 13 вересня, Чернігівська та Сумська області можуть закрити на карантин більшість шкіл та дитячих садочків. Діти там перейдуть на онлайн-навчання.