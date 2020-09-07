Тимчасово виконуючий обов’язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що навчальні заклади можуть самі обирати, коли влаштовувати канікули, проте загалом їх повинно бути не менше 30 днів за навчальний рік.

Про канікулярний режим в період карантину розповів Шкарлет у ефірі телеканалу "Ранок з Україною", передає 24 канал.

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За його словами, згідно з вимогами законодавства, канікули за один навчальний рік не можуть бути меншими ніж 30 календарних днів.

"Проте якщо брати до уваги особливу ситуацію в Україні щодо коронавірусу, то керівники закладів освіти можуть самостійно визначати дати канікул", – запевнив Шкарлет.

За його словами, можливо, це будуть "червоні" зони, адже Україна має навчитися жити з коронавірусом. Тому заклади освіти можуть "формувати свої звички" і канікулярний період задля безпеки.

До слова, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що школярі можуть отримати позапланові канікули через місцеві вибори, які заплановані на 25 жовтня. Адже часто саме в закладах освіти влаштовують виборчі дільниці та комісії.