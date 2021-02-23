Українські школи можуть розробляти власну навчальну програму для учнів на основі затвердженої МОН типової освітньої програми для 5 – 9 класів.

У Міносвіти наголосили, що освітня програма школи має містити навчальний план, що ґрунтується на одному з варіантів типових навчальних планів.

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Хто складає навчальний план для учнів? На основі навчального плану педагогічна рада школи складає річний навчальний план, а директор його затверджує.

У річному навчальному плані мають бути конкретизовані:

перелік навчальних предметів або інтегрованих курсів, обов’язкових для вивчення;

перелік вибіркових (за вибором учнів) освітніх компонентів;

кількість навчальних годин на тиждень.

Також у МОН запевнили, що структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, уроку, перерви та форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою школи у межах часу, передбаченого обсягом навчального навантаження.

Відтак розклад уроків складається закладом освіти самостійно на підставі річного навчального плану, що був розроблений педагогічною радою школи і затверджений директором закладу освіти,

– підкреслили у відомстві.

Якою буде типова освітня програма для 5 – 9 класів

До слова, Міністерством освіти затвердило типова освітня програма для 5 – 9 класів, якою визначено навчальне навантаження учнів.

Так, при 5-денному навчальному тижні кількість годин становить:

для учнів 5 класу – 28 годин на тиждень;

для учнів 6 класу – 31 годину на тиждень;

для учнів 7 класу – 32 години на тиждень;

для учнів 8 класу – 33 години на тиждень;

для учнів 9 класу – 33 години на тиждень.

Окрім того, школа визначає перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів) для реалізації кожної освітньої галузі в навчальному плані.

Тому для учнів 5 – 9 класів буде запроваджено курс "Здоров'я безпека та добробут". А учні 8 – 9 класів вивчатимуть предмет "Підприємництво і фінансова грамотність".

Також, заклад освіти самостійно приймає рішення щодо предметів етичного спрямування. Зокрема, учні 5 – 6 класів можуть вивчати один з предметів: "Етика", "Культура добросусідства" або іншого курсу морального спрямування.