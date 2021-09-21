Школи можуть піти на карантин, незважаючи на 80% вакцинованих працівників: Ляшко назвав умови

У МОЗ заявили, що українські школи можуть піти на карантин, навіть незважаючи на 80% вакцинованих працівників. Адже введення карантину залежить від певних умов.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко каже, що для введення карантину в школах однієї вакцинації персоналу недостатньо.

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За яких умов школи можуть піти на карантин

якщо захворіє один учень, весь клас піде на карантин,

якщо половина класів у школі на самоізоляції, то весь заклад освіти перейде на карантин.

Якщо є інфікована дитина – клас іде на самоізоляцію. Якщо понад 50% класів також пішли на самоізоляцію – то школа йде на самоізоляцію. Навіть, якщо будуть вакциновані педагоги. Таким чином ми стримаємо поширення, не зупиняючи освітній процес,

– пояснив Ляшко.

За його словами, зараз в Україні з понад 14 тисяч шкіл, близько 60 навчальних закладів знаходяться на самоізоляції.

До слова, з 20 вересня заклади освіти у жовтій зоні зможуть працювати в очному режимі за умови, якщо 80% працівників матимуть COVID-сертифікати (вакцинацію, негативний ПЛР-результат тестування чи довідку про одужання від коронавірусу).

Скільки освітян в Україні вакцинувалися? Станом на 19 вересня із 1 мільйона 370 тисяч працівників освіти (викладачів вишів, вчителів шкіл, профтехучилищ, вихователів садків, а також технічного персоналу) однією дозою вакцинувалося майже половина – 48%. Повністю ж вакцинувались двома дозами всього 37%.