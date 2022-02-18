Школи можуть після 2023 року отримати понад 30 тисяч планшетів від Apple, – Мінцифра

Заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб розповів про плани закупити та передати школам 30 – 40 тисяч планшетів від компанії Apple.

Навіщо закуплять планшети? Міністерство цифрової трансформації планує у 2023 році провести перепис населення. Для цього їм може знадобитися близько близько 30 – 40 тисяч планшетів.

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За словами чиновника, вони розглядають для купівлі планшети виробництва Apple. Наразі компанія уже надає консультації міністерству.

Потім планшети передадуть школам

Після завершення перепису планшети передадуть освітнім закладам.

За законом, ці планшети після проведення перепису повинні відійти в школи та інші освітні об’єкти. Це не марна трата грошей на одиничний проєкт. Планшети допоможуть в освіті та соцпроєктах,

– сказав Олексій Вискуб.

Зазначимо, що наразі планшети Apple iPad у роздріб коштують від 12 тисяч гривень і вище, залежно від моделі.

До слова, за програмою "Ноутбук кожному вчителю" було придбано понад 60 тисяч комп’ютерів. Середня вартість одного ноутбука склала 17,8 тисячі гривень. Дивіться перелік, скільки ноутбуків отримали педагоги в кожній області – за посиланням.

Згодом журналісти "Нової української школи" з’ясували, що насправді МОН забезпечило ноутбуками не всіх педагогів. У школах не вистачає щонайменше 42 тисячі ноутбуків. Пояснення ситуації – читайте тут.