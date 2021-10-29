Школи можуть обирати: в Чернівцях школярі перейдуть на дистанційку або канікули

Школи Чернівецької області з 1 листопада можуть перейти на дистанційне навчання або відправити дітей на канікули. Кожен заклад освіти має обрати один із варіантів.

Учні Буковини 25 жовтня пішли на осінні канікули, які триватимуть до 31 жовтня. А вже з понеділка школи мають запровадити дистанційку або продовжити канікули.

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Обласна комісія з надзвичайних ситуацій через погіршення епідемічної ситуації радить запровадити онлайн-навчання або канікули на наступні два тижні – з 1 до 14 листопада. Рішення кожна школа має прийняти окремо вже 29 жовтня.

В Чернівецькій області за добу, 28 жовтня, офіційно підтверджено 682 випадків зараження коронавірусом. А загальна чисельність інфікованих в області від початку пандемії складає понад 105 тисяч осіб.

До слова, у деяких містах України через високу захворюваність на коронавірус продовжили осінні канікули для школярів. Діти там відпочиватимуть аж до 7 листопада, а потім вийдуть на дистанційне або очне навчання. Де продовжили канікули – читайте за посиланням.