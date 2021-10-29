Учні Буковини 25 жовтня пішли на осінні канікули, які триватимуть до 31 жовтня. А вже з понеділка школи мають запровадити дистанційку або продовжити канікули.

До теми У Києві школярі 1 – 11 класів після канікул будуть навчатися дистанційно

Обласна комісія з надзвичайних ситуацій через погіршення епідемічної ситуації радить запровадити онлайн-навчання або канікули на наступні два тижні – з 1 до 14 листопада. Рішення кожна школа має прийняти окремо вже 29 жовтня.

Коронавірус на Буковині. В Чернівецькій області за добу, 28 жовтня, офіційно підтверджено 682 випадків зараження коронавірусом. А загальна чисельність інфікованих в області від початку пандемії складає понад 105 тисяч осіб.

До слова, у деяких містах України через високу захворюваність на коронавірус продовжили осінні канікули для школярів. Діти там відпочиватимуть аж до 7 листопада, а потім вийдуть на дистанційне або очне навчання. Де продовжили канікули – читайте за посиланням.