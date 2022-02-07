До того ж, обидва інциденти сталися після ремонту. Батьки неодноразово зверталися до міської влади, але нічого не допомагає.

До теми В Одесі на студента під час занять впала стеля: його забрала швидка

Під час обвалу стелі ні дітей, ні працівників закладу у приміщенні не було, бо у дітей почалася дистанційка, тож ніхто не постраждав.

У школі вдруге обвалилася стеля / Відео Руслана Пересунько



Стеля обвалилася після ремонту

У Березнегуватській школі вже два роки роблять ремонт у корпусі для молодших класів. Але через недофінансування та постійні коригування кошторису роботи періодично припиняли, потім знову продовжували.

За словами батька одного з учнів, у кінці жовтня 2021 року, коли після ремонту минуло близько трьох тижнів, обвалилась стеля. Тоді ніхто не постраждав. У грудні 2021 року стелю відновили, але інцидент повторився.

Після проведеного ремонту вона простояла десь місяці два, і знову дітям просто пощастило – їх, напевно, янгол-охоронець оберігає. Тому що тільки пішли на карантин, і ввечері знову обвалилася стеля,

– каже чоловік.

Що каже міська влада

Батьки зізнаються, що вже втомилися писати скарги. Надсилали листи і до прокуратури, і до селищної ради.

Чиновники заявляють, що після ремонту у грудні приміщення 1А класу відповідає технічним та санітарним нормам для навчального процесу.

Підрядник, який виконував ремонт стелі, пообіцяв безкоштовно усунути всі недоліки. Та батьки проти – вимагають повернути гроші та вибрати іншого підрядника. У закладі знову зберуть комісію, щоб обговорити ситуацію.

До слова, у грудні у школі №10 в Новій Каховці Херсонської області обвалилася стеля попри те, що у приміщенні нещодавно зробили ремонт. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.