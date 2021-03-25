У Первомайській школі №12 на Миколаївщині вже четвертий рік поспіль дівчат і хлопців розділяють у різні класи. Водночас батьки просять адміністрацію закладу не ділити дітей за статтю.

Як до цього ставляться батьки

За словами батьків, у початковій школі усі діти навчалися разом, а вже у 5 класі їх розділяють.

"А після випускного діти розійдуться по різним ліцеям. Тому хочеться, щоб зараз вони були разом", – розповідає мама Ольга Рисюк.

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До того ж за словами іншої мами, це звичайна школа зі звичайною програмою. Там немає ніяких уроків "кадетів" чи "панянок".

Що кажуть у школі

У школі наголошують, що така модель навчання сприяє підвищенню концентрації уваги дітей на уроках та не заважає комунікації.

До прикладу, класна керівниця жіночого класу "Панянки" Галина Компанієць каже, що дівчатам хлопців не бракує, адже усі діти спілкуються між собою на перервах.

Наші хлопці дуже бережно спілкуються з дівчатами. Я навіть дивуюся такому спілкуванню й із задоволенням за цим спостерігаю,

– розповіла вона.

Позитивно до такої моделі навчання ставиться і керівниця хлопчачого "спортивного" класу Світлана Мінда. Вона додала, що хлопці стали більше розкутішими й не соромляться протилежної статі.

Водночас психологиня школи Ольга Волощук заявила, що завдяки роздільному навчанню у школі у дітей відсутні звернення щодо сексуальних домагань, непристойних дотиків, неоднозначних натяків і пропозицій.

До слова, раніше у школах виник скандал через підручник "Основи сім’ї", у якому школярів навчали, що контрацепція вбиває, а молитва надає позитиву. Батьки учнів збунтувалися, бо вважають зміст підручника сексистським, дискримінаційним та часто антинауковим.