Школи Миколаєва повертаються до очного навчання, але не всі: подробиці
Джерело:телеграм Олександра Сєнкевича
У Миколаєві з 8 листопада школи виходять з дистанційного навчання. Однак за парти повернуться учні не всіх закладів освіти.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що деякі школи з понеділка, 8 листопада, почнуть навчання в очному форматі, проте інші школи продовжать дистанційку.
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За словами міського голови, до очного навчання повернуться:
- учні 1 – 4 класів усіх шкіл;
- учні 1 – 9 класів спеціальної школи для дітей з порушеннями зору;
- школи з вечірньою/заочною та екстернатною формами навчання;
- учні 5 – 11 класів шести закладів освіти, де вакциновано 100% персоналу (школи №16, 28, 46, 47, економічний ліцей №1 та класичний ліцей).
Тож решта закладів освіти (йдеться про учнів 5 – 11 класів) міста продовжать навчання за дистанційною формою.
До слова, у Сумській області продовжили дистанційне навчання для учнів 1 – 11 класів до 14 листопада. Водночас у Чернігові дистанційно навчатимуться учні 5 – 11 класів, молодші – лише очно.
А учні в Харкові та Черкасах нарешті виходять з канікул, які тривали 3 тижні. Вже з понеділка, 8 листопада, у школах цих міст розпочнеться очне навчання.