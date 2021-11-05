Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що деякі школи з понеділка, 8 листопада, почнуть навчання в очному форматі, проте інші школи продовжать дистанційку.

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За словами міського голови, до очного навчання повернуться:

учні 1 – 4 класів усіх шкіл;

учні 1 – 9 класів спеціальної школи для дітей з порушеннями зору;

школи з вечірньою/заочною та екстернатною формами навчання;

учні 5 – 11 класів шести закладів освіти, де вакциновано 100% персоналу (школи №16, 28, 46, 47, економічний ліцей №1 та класичний ліцей).

Тож решта закладів освіти (йдеться про учнів 5 – 11 класів) міста продовжать навчання за дистанційною формою.

До слова, у Сумській області продовжили дистанційне навчання для учнів 1 – 11 класів до 14 листопада. Водночас у Чернігові дистанційно навчатимуться учні 5 – 11 класів, молодші – лише очно.

А учні в Харкові та Черкасах нарешті виходять з канікул, які тривали 3 тижні. Вже з понеділка, 8 листопада, у школах цих міст розпочнеться очне навчання.