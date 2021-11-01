Школи Миколаєва перейшли на дистанційне навчання: для деяких учнів продовжили канікули

З 1 листопада школи Миколаєва перейшли на дистанційне навчання. Водночас учні перших класів та діти з спецшкіл і далі залишилися на канікулах.

Відповідне рішення прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 31 жовтня. Раніше – з 25 по 31 жовтня в області тривали осінні канікули.

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Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич пояснив, що відповідно до рішення комісії, із 1 до 5 листопада включно учні 2 – 11 класів навчатимуться дистанційно.

Для учнів перших класів та учнів перших-дев’ятих класів спеціальної школи для дітей з порушенням зору продовжуються канікули до 5 листопада,

– наголосив він.

За його словами, дистанційно також працюватимуть і заклади позашкільної освіти, музичні та спортивні школи.

Додамо, що Миколаївська область наразі перебуває у червоній зоні карантину. Там за минулу добу, 31 жовтня, зафіксували понад 860 нових випадків COVID-19.

До слова, Держслужба якості освіти повідомила, що з 1 листопада дистанційне навчання буде впроваджено у школах більшості областей України. А все через збільшенням кількості хворих на COVID-19. Чому школи переходять на дистанційку – читайте у статті.

Карантинні зони України на 1 листопада / Інфографіка 24 каналу