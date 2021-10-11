Школи Мелітополя переходять на дистанційне навчання: назвали дату
Джерело:Мелітопольська міська рада
Школи Мелітополя переходять на дистанційне навчання з 11 жовтня 2021 року. Відповідне рішення ухвалили, щоб стабілізувати рівень захворюваності на СОVID-19 у місті.
На дистанційне навчання також переводять заклади позашкільної освіти. Про це повідомили у міській раді.
До теми У Мелітополі посилюють карантин: у громадський транспорт пускатимуть лише вакцинованих
У Мелітополі школи перевели на дистанційне навчання
Закладам середньої та позашкільної освіти Мелітополя рекомендували організувати навчання з 11 жовтня 2021 року за дистанційною формою та перенести осінні канікули на час з 18 жовтня по 24 жовтня,
– розповіли у міськраді.
Зокрема також мовиться про дистанційну роботу закладів клубного типу, а також бібліотек та музеїв. Ці установи обслуговуватимуть відвідувачів за попереднім записом.
Ба більше, порадили релігійним організаціям проводити діяльність в онлайн-режимі. Аналогічну рекомендацію дали щодо "Інклюзивно-ресурсного центру" та "Інклюзивно-ресурсного центру №2".
Окрім того, з 11 жовтня припиняють проводити міські фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи.
Саме так влада намагається розірвати ланцюг епідемічного процесу та стабілізувати рівень захворюваності на СОVID-19 у місті.
Коротко про карантин на Запоріжжі
- Запорізька область перебуває в помаранчевій зоні з 7 жовтня. З того часу в регіоні вводять обмеження на проїзд у громадському транспорті. Зокрема транспорт в місті курсуватиме з 6:00 до 9:00 і з 16:00 до 19:00.
- Ба більше, маршрутки не пускатимуть людей, які не мають вакцинації від COVID-19 або не мають при собі негативний результат ПЛР-тесту. Ця вимога поширюватиметься і на водіїв.
- Користуватися громадським транспортом зможуть місцеві жителі, які отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу.