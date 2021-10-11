На дистанційне навчання також переводять заклади позашкільної освіти. Про це повідомили у міській раді.

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У Мелітополі школи перевели на дистанційне навчання

Закладам середньої та позашкільної освіти Мелітополя рекомендували організувати навчання з 11 жовтня 2021 року за дистанційною формою та перенести осінні канікули на час з 18 жовтня по 24 жовтня,

– розповіли у міськраді.

Зокрема також мовиться про дистанційну роботу закладів клубного типу, а також бібліотек та музеїв. Ці установи обслуговуватимуть відвідувачів за попереднім записом.

Ба більше, порадили релігійним організаціям проводити діяльність в онлайн-режимі. Аналогічну рекомендацію дали щодо "Інклюзивно-ресурсного центру" та "Інклюзивно-ресурсного центру №2".

Окрім того, з 11 жовтня припиняють проводити міські фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи.

Саме так влада намагається розірвати ланцюг епідемічного процесу та стабілізувати рівень захворюваності на СОVID-19 у місті.

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