Школи мають повернутися до очного навчання, більшість вчителів вакцинована, – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає місцеву владу повернути школярів до очного формату навчання. За його словами, більшість вчителів вже вакциновані від коронавірусу, тож діти можуть повернутися за парти.

Денис Шмигаль під час засідання уряду наголосив на важливості очного навчання. Окрім того, за його словами, невакцинованих освітян відсторонили, тож у школах вже має бути 100% щеплених працівників.

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Прем’єр-міністр вчергове звернувся до місцевої влади та закликав повернути учнів за парти.

Українські школи мають повернутися до очного формату навчання. Абсолютна більшість українських вчителів вакцинована і ми вдячні їм за таку відповідальну позицію,

– зазначив Шмигаль.

Зазначимо, що станом на 15 листопада хоча б однією дозою вакциновано близько понад 95% освітян. Водночас повний цикл щеплення від COVID-19 отримали понад 528 тисяч працівників шкіл, а це понад 81% їх загальної кількості.

Прем’єр-міністр додав, що практично в усіх областях фіксується зниження нових випадків та госпіталізацій. На його думку, ще зарано говорити про вихід з червоної зони всіх областей, але ситуація з коронавірусом стабілізувалася.

В яких містах відновили очне навчання для учнів:

Чернівці – школи з понеділка, 15 листопада, повернули всіх учнів на очне навчання.

Рівне – для учнів всіх класів з 15 листопада відновили очне навчання.

Львів – початкові класів у місті сіли за парти ще 15 листопада. А учні 5 – 11 класів та студенти університетів можуть повернутися до очного навчання за умови 100% вакцинації працівників з 22 листопада.

Київ – столичні учні 1 – 11 класів сядуть за парти вже з наступного понеділка, 22 листопада.

Івано-Франківськ – в місті з 22 листопада планують повернути за парти учнів 5 – 11 класів у гімназіях і ліцеях за умови 100% щеплених працівників.

За минулу добу, 16 листопада , виявили 18668 нових хворих українців на COVID-19. Відомо, що серед них 1312 дітей. На жаль, коронавірус забрав життя ще 769 людей.Загалом за весь час пандемії в Україні коронавірус діагностували у понад 3,2 мільйона осіб. 2 684 584 людей вже подолали захворювання. Але померли, на жаль, 78 754 інфікованих.

До слова, МОН офіційно звернулося до місцевих органів влади з листом щодо відновлення очного навчання для учнів. Сергій Шкарлет наголосив, що в Україні вже достатньо вакцинованих вчителів. Деталі – читайте у статті.