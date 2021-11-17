Денис Шмигаль під час засідання уряду наголосив на важливості очного навчання. Окрім того, за його словами, невакцинованих освітян відсторонили, тож у школах вже має бути 100% щеплених працівників.
До теми Київ відновлює очне навчання для учнів 1 – 11 класів
Прем’єр-міністр вчергове звернувся до місцевої влади та закликав повернути учнів за парти.
Українські школи мають повернутися до очного формату навчання. Абсолютна більшість українських вчителів вакцинована і ми вдячні їм за таку відповідальну позицію,
– зазначив Шмигаль.
Зазначимо, що станом на 15 листопада хоча б однією дозою вакциновано близько понад 95% освітян. Водночас повний цикл щеплення від COVID-19 отримали понад 528 тисяч працівників шкіл, а це понад 81% їх загальної кількості.
Прем’єр-міністр додав, що практично в усіх областях фіксується зниження нових випадків та госпіталізацій. На його думку, ще зарано говорити про вихід з червоної зони всіх областей, але ситуація з коронавірусом стабілізувалася.
В яких містах відновили очне навчання для учнів:
- Чернівці – школи з понеділка, 15 листопада, повернули всіх учнів на очне навчання.
- Рівне – для учнів всіх класів з 15 листопада відновили очне навчання.
- Львів – початкові класів у місті сіли за парти ще 15 листопада. А учні 5 – 11 класів та студенти університетів можуть повернутися до очного навчання за умови 100% вакцинації працівників з 22 листопада.
- Київ – столичні учні 1 – 11 класів сядуть за парти вже з наступного понеділка, 22 листопада.
- Івано-Франківськ – в місті з 22 листопада планують повернути за парти учнів 5 – 11 класів у гімназіях і ліцеях за умови 100% щеплених працівників.
До слова, МОН офіційно звернулося до місцевих органів влади з листом щодо відновлення очного навчання для учнів. Сергій Шкарлет наголосив, що в Україні вже достатньо вакцинованих вчителів. Деталі – читайте у статті.