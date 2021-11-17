Денис Шмигаль під час засідання уряду наголосив на важливості очного навчання. Окрім того, за його словами, невакцинованих освітян відсторонили, тож у школах вже має бути 100% щеплених працівників.

До теми Київ відновлює очне навчання для учнів 1 – 11 класів

Прем’єр-міністр вчергове звернувся до місцевої влади та закликав повернути учнів за парти.

Українські школи мають повернутися до очного формату навчання. Абсолютна більшість українських вчителів вакцинована і ми вдячні їм за таку відповідальну позицію,

– зазначив Шмигаль.

Зазначимо, що станом на 15 листопада хоча б однією дозою вакциновано близько понад 95% освітян. Водночас повний цикл щеплення від COVID-19 отримали понад 528 тисяч працівників шкіл, а це понад 81% їх загальної кількості.

Прем’єр-міністр додав, що практично в усіх областях фіксується зниження нових випадків та госпіталізацій. На його думку, ще зарано говорити про вихід з червоної зони всіх областей, але ситуація з коронавірусом стабілізувалася.

В яких містах відновили очне навчання для учнів:

Чернівці – школи з понеділка, 15 листопада, повернули всіх учнів на очне навчання.

Рівне – для учнів всіх класів з 15 листопада відновили очне навчання.

Львів – початкові класів у місті сіли за парти ще 15 листопада. А учні 5 – 11 класів та студенти університетів можуть повернутися до очного навчання за умови 100% вакцинації працівників з 22 листопада.

Київ – столичні учні 1 – 11 класів сядуть за парти вже з наступного понеділка, 22 листопада.

Івано-Франківськ – в місті з 22 листопада планують повернути за парти учнів 5 – 11 класів у гімназіях і ліцеях за умови 100% щеплених працівників.

Коронавірус в Україні: За минулу добу, 16 листопада, виявили 18668 нових хворих українців на COVID-19. Відомо, що серед них 1312 дітей. На жаль, коронавірус забрав життя ще 769 людей.



Загалом за весь час пандемії в Україні коронавірус діагностували у понад 3,2 мільйона осіб. 2 684 584 людей вже подолали захворювання. Але померли, на жаль, 78 754 інфікованих.

До слова, МОН офіційно звернулося до місцевих органів влади з листом щодо відновлення очного навчання для учнів. Сергій Шкарлет наголосив, що в Україні вже достатньо вакцинованих вчителів. Деталі – читайте у статті.