Школи мають отримати ліцензію на медичну практику, – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що школи мають організувати медичне обслуговування учнів. Проте для цього заклади освіти мають отримати ліцензії.

Джерело: Osvita.ua

МОЗ надіслали на адреси обласних державних адміністрацій лист, в який запропонували школам отримати ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

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У МОЗ нагадали слова прем’єр-міністра про те, що школи можуть забезпечити безперебійний доступ до медичного обслуговування учнів. Для цього вони мають укласти договір з медичним закладом, який має відповідну ліцензію або отримати ліцензію на школу, якщо там є медичний працівник.

Для отримання ліцензії школа має подати відповідну заяву до органу ліцензування, а також відомості про стан матеріально-технічної бази та наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня,

– йдеться в листі МОЗ.

Також у відомстві повідомили, що документи на отримання ліцензії можна подати за допомогою пошти до:

МОЗ України (за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7, 01601);

через Центр адміністративних послуг "Єдине вікно" (за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, буд. 10).

Що відомо про медичне обслуговування учнів

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що під час навчання школярі повинні бути забезпечені постійним моніторингом стану здоров’я.

Зокрема, медичне обслуговування може здійснюватися медиками, які входять до штату таких закладів освіти. А у випадку відсутності у школі медичного працівника, можна укласти договір із будь-яким закладом охорони здоров’я про медобслуговування.

Медичне обслуговування в школі передбачає низку заходів:

здійснення контролю за своєчасністю проходження профілактичного медогляду та вакцинації;