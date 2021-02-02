Школи мають отримати ліцензію на медичну практику, – МОЗ
У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що школи мають організувати медичне обслуговування учнів. Проте для цього заклади освіти мають отримати ліцензії.
Джерело: Osvita.ua
МОЗ надіслали на адреси обласних державних адміністрацій лист, в який запропонували школам отримати ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.
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У МОЗ нагадали слова прем’єр-міністра про те, що школи можуть забезпечити безперебійний доступ до медичного обслуговування учнів. Для цього вони мають укласти договір з медичним закладом, який має відповідну ліцензію або отримати ліцензію на школу, якщо там є медичний працівник.
Для отримання ліцензії школа має подати відповідну заяву до органу ліцензування, а також відомості про стан матеріально-технічної бази та наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня,
– йдеться в листі МОЗ.
Також у відомстві повідомили, що документи на отримання ліцензії можна подати за допомогою пошти до:
- МОЗ України (за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7, 01601);
- через Центр адміністративних послуг "Єдине вікно" (за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, буд. 10).
Що відомо про медичне обслуговування учнів
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що під час навчання школярі повинні бути забезпечені постійним моніторингом стану здоров’я.
Медичне обслуговування в школі передбачає низку заходів:
- здійснення контролю за своєчасністю проходження профілактичного медогляду та вакцинації;
- інформування з питань вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, збереження репродуктивного здоров’я, протидії поширенню серед учнів шкідливих звичок.
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