Інцидент трапився 25 травня. Під час перерви учень 9 класу похвалився молодшим учням, що має перцевий балончик.

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Після цього він сховав його у рюкзак, а сам відійшов. Натомість двоє школярів 7 класу вирішили без дозволу взяти балончик і зламати його.

Зокрема, перестав працювати запірний пристрій балончика. Через це він почав поширював подразнювальну перцеву речовину. Діти злякалися і закинули балончик за задню парту класу, де той продовжував випускати речовину до повного спустошення.

Хто постраждав через інцидент

В результаті дітей евакуювали зі школи, а згодом відпустили додому. Д школи викликали швидку, адже там були постраждалі:

найбільше дісталося хлопчикові, який і зламав балончик, зараз семикласник перебуває в реанімаційному відділенні (його стан стабільний),

(його стан стабільний), а вчителька лежить в лікарні з серцевим нападом.

В.о. начальника управління освіти Олена Дрига розповіла, що педагоги розглянуть на засіданні інцидент з газовим балончиком.

"Потрібно буде заново провести освітні заняття з дітьми на цю тему у всіх школах, тим більше що попереду літні канікули", – зазначила чиновниця.

До слова, в одеській школі № 22 восьмикласник розпилив перцевим балончиком в обличчя вчительці математики. З'ясувалося, що у хлопчика померла мама місяць тому, а вчителька не знала цього і спровокувала його (сказала, що подзвонить матері і розповість, що він зриває уроки). Деталі – тут.