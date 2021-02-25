В Крюківщинській школі на Київщині учні вже четвертий рік навчаються у коридорах, а уроки тривають до 20:00. А все через те, що замість дозволених 784 учні там навчається 1700 дітей. І багатьом класам просто не вистачає місця.

Місцеві розповідають, що у школі під класи зайняті усі коридори, актова зала, вчительська, шкільний музей та навіть бібліотека.

До теми У Черкасах вчителька влаштувала цькування усьому класу: діти відмовляються ходити до школи

Чому переповнені класи? В селі Крюківщина на 13 тисяч населення налічується лише одна школа і один дитячий садок. Тож, замість 780 учнів - там 1700 школярів. Але проблема не лише у відсутності місця.

Які ще проблеми у цій школі на Київщині:

Розклад уроків: Діти навчаються у дві зміни, тому якщо в когось уроки починаються о 12:00, то закінчуються вони аж у 19:20.

Дозвілля: Діти змушені відмовлятися від будь-яких додаткових активностей: гуртків, музичної школи, гімнастики, спортивних секцій тощо. Адже на це фізично не вистачає часу.

Харчування: Їдальня працює до 15:00. Тобто, діти, які навчаються в другу зміну не можуть нормально харчуватися.

Перенавантаження для вчителів: Останнім часом педагоги та адміністрація школи все частіше поговорюють про звільнення. Бо в них велике перенавантаження – вони фактично по 12 годин на роботі.

До слова, на наступний навчальний рік до Крюківщинської школи вже зараховано близько 160 першокласників.



Учні навчаються просто в коридорах школи / Фото "ВсеОсвіта"

Що робить місцева влада? Проблему з перенавантаженням школи чиновники почали вирішувати ще багато років тому – заклали фундамент та звели корпус нової, великої та просторої школи. Але на тому все зупинилося, бо не вистачило коштів на оснащення класів та інших приміщень. Окрім того, за період будівництва вже змінилося 5 голів ОДА, але роботи досі не ведуться.

До слова, найближча державна школа знаходиться у місті Вишневе, неподалік села Крюківщина. Але вона також перевантажена і їхніх дітей туди не зарахують.