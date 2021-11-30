У школі на Київщині учня роздягли догола: директор назвав цей інцидент жартом

У школі села Забір'я Київської області старшокласник роздягнув учня 7 класу на очах в інших дітей. Він утримував хлопчика силою і не дозволяв одягнутися. Водночас адміністрація школи вважає інцидент жартом.

Подробиці інциденту

Цей інцидент стався 25 листопада на очах в інших однокласників. Мама однокласника постраждалого хлопчика розповіла, що учень 9 класу зайшов до семикласників.

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Він схопив хлопчика, зірвав з нього одяг і не давав одягнутися. Зняв навіть спідню білизну.

За словами мами, все відбувалося кілька хвилин. А інший хлопець з того ж класу тримав дівчинку за голову, щоб вона на все це дивилася.

Бідний хлопчик плакав. Про цю ситуацію не хочуть говорити в школі, а учень дев'ятого класу залишається абсолютно безкарним. Сьогодні це, а завтра, не дай Боже, зґвалтує когось,

– наголошує жінка.

Як відреагували батьки дитини? Батьки постраждалого учня писати заяву відмовилися. Вони пояснили, що не хочуть псувати життя дитині, і старшокласник вже вибачився. Мовляв, що скажуть у селі.

Однак мама однокласника сама звернулася в поліцію і соціальну службу. На її заяву відреагували не відразу.

Що каже директор школи

Директор школи Василь Король заявив, що ніякого булінгу в навчальному закладі немає і не було. А скандальний інцидент – це діти просто грали.

Він обурений тим, що шум підняла жінка, яка не має відношення до конфлікту.

Ніякого булінгу не було. Це просто була дитяча дурість. Ми провели розслідування. Там просто виник прикрий випадок, про який діти пошкодували. Діти дружать, це просто було в ігровій формі, жартома,

– заявив керівник школи.

Директор сприйняв скаргу як особисту образу. А потім поскаржився, що отримав проблеми через скандал у школі і йому довелося писати пояснювальні.

Тому в адміністрації зібрали батьків та зажадали написати відмову від претензій.

"Директор у неділю зібрав батьків, щоб вони написали, що не мають ні до кого жодних претензій. Робота в школі проводилася, але трохи не в ту сторону. Все зам'яли. Перекрутили в гру, нібито вони обидва роздягали один одного", – розповіла жінка.

З'ясувалося, що цей інцидент – не перший. Раніше подібні ситуації вже були в інших класах. Цей старшокласник не тільки роздягає дітей, а ще й б'ється.

Що таке булінг Це постійні навмисні негативні дії, спрямовані на одну й ту саму дитину з боку іншої дитини або групи дітей.



Види булінгу:



1. Психологічний (образи, погрози, залякування, поширення образливих чуток, ізоляція, ігнорування, маніпуляції, шантаж).



2. Фізичний (стусани, удари, штовхання, зачіпання, ляпаси, підніжки, тілесні ушкодження).



3. Економічний (крадіжки, пошкодження речей та одягу, вимагання грошей або їжі чи інших предметів, примушення вкрасти).



4. Сексуальний (непристойні рухи, погляди, жести, прізвиська, поширення образливих чуток, знімання та розповсюдження відео з переодяганням, сексуальні жарти й погрози).



5. Кібербулінг (цькування та приниження за допомогою електронних пристроїв, зокрема мобільних телефонів, інтернету).



В Україні за булінг несуть відповідальність діти та їхні батьки. За правопорушення передбачено штраф від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян, громадські роботи до 240 годин або виправні роботи до одного місяця.



До слова, у Полтаві троє 10-річних школярів напали на першокласницю просто в шкільному коридорі. Хлопці побили 6-річну дівчинку, а один із них – ще й заліз їй під білизну. Деталі скандалу – читайте у статті.