У школі на Київщині 8 учням стало зле через антисептик, який знайшли на смітнику

У Вишгородському районі Київської області вісьмом ученицям в школі стало погано через різкий запах антисептика, який їхні однокласники знайшли на сміттєзвалищі.

Що відомо про інцидент

У поліції розповіли, що двоє учнів 8 класу на сміттєзвалищі знайшли пляшки з рідиною та принесли їх до класу.

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Хлопці вирішили перелити рідину в іншу ємкість, але частина речовини з різким запахом спирту розлилася на парту. Через деякий час вісім учениць відчули слабкість.

Восьмикласниці звернулися до шкільної медсестри, яка і викликала швидку медичну допомогу,

– кажуть правоохоронці.

Чотирьох дівчат медсестра оглянула та відпустила додому, інших чотирьох оглядали медики. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

За даними поліції, рідиною із різким запахом є антисептик. Всі обставини події правоохоронці встановлюють.



Антисептик, який учні знайшли на смітнику

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