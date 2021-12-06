Що відомо про інцидент
У поліції розповіли, що двоє учнів 8 класу на сміттєзвалищі знайшли пляшки з рідиною та принесли їх до класу.
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Хлопці вирішили перелити рідину в іншу ємкість, але частина речовини з різким запахом спирту розлилася на парту. Через деякий час вісім учениць відчули слабкість.
Восьмикласниці звернулися до шкільної медсестри, яка і викликала швидку медичну допомогу,
– кажуть правоохоронці.
Чотирьох дівчат медсестра оглянула та відпустила додому, інших чотирьох оглядали медики. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.
За даними поліції, рідиною із різким запахом є антисептик. Всі обставини події правоохоронці встановлюють.
Антисептик, який учні знайшли на смітнику
До слова, у школі №124 у Дніпрі травмувалися одразу двоє учнів. Один з хлопців вивихнув ногу, йому викликали швидку. А учень молодших класів після занять отримав забій. Деталі – читайте у статті.